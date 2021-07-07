У Польщі затримали українку в справі ексглави Укравтодору Новака

Центральне антикорупційне бюро (CBA) Польщі затримало громадянку України. Її звинувачують у відмиванні грошей у рамках кримінальної справи проти ексглави Укравтодору Славоміра Новака.

Затримання відбулось у Варшаві 7 липня. Після завершення процесуальних дій жінку відвезли до окружної прокуратури у Варшаві.

До теми Корупція в Укравтодорі: у справі Новака новий підозрюваний

У Польщі затримали українку: підозрюють відмивання грошей

Функціонери гданського відділу СBA затримали чергову особу у справі проти колишнього міністра транспорту Славоміра Новака.

На цей раз у справі було затримано громадянку України,

– повідомили у польській спецслужбі.

Жінці в прокуратурі висунули обвинувачення, зокрема у відмиванні грошей. До речі, звинувачення у справі висунули вже 15 особам.

У польському відомстві відзначають, що дії проводять у справі діяльності організованого злочинного угруповання. Слідство стверджує, що його створив Славомір Новак. Він же керував ним. За цією справою підозрюваних обвинувачують у відмиванні брудних грошей та вимаганні й отриманні матеріальних благ.

Справа Новака: коротко

У 2020 році прокуратура Польщі висунула звинувачення Славоміру Новаку через керівництво організованою злочинною корупційною групою. Його затримали і обрали запобіжний у вигляді тримання під вартою.

Проти ексочільника Укравтодору розпочали розслідування як в Україні, так і в Польщі.

4 січня 2021 року направили повідомлення про підозру до Польщі.

Згодом Новаку ще двічі продовжували арешт. Його випустили під заставу тільки 12 квітня 2021 року.

Тоді він відмовився коментувати справу, щоб якісь необачно сказані слова не були використані проти нього. Новак наголосив, що зараз "перед ним боротьба за своє добре ім’я і правду".