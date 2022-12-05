Колишнього беркутівця засудили до 8 років позбавлення волі
Джерело:Офіс Генпрокурора
Колишній беркутівець засуджений до 8 років позбавлення волі. Також йому заборонено обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки.
За участі прокурорів Офісу Генпрокурора 5 грудня 2022 року Печерський районний суд міста Києва ухвалив обвинувальний вирок відносно колишнього працівника батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України в Харківській області.
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Засудженого розшукують з 2015 року
Експравоохоронця засудили до 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки – наразі це найсуворіший вирок відносно правоохоронця.
Засуджений перебуває у розшуку з 2015 року. Розгляд справи відбувався у формі спеціального судового провадження (in absentia). Це перший вирок у справах Майдану за цією процедурою.
Засуджений бив кийком та ногою по голові активіста
Прокурори у суді довели, що 1 грудня 2013 року засуджений завдавав ударів гумовим кийком та ногою в різні частини тіла та по голові активісту – учаснику акції протесту біля Адміністрації Президента на вулиці Банковій.
Потерпілий в цей час не вчиняв жодних противоправних дій. У цей час, як активіста бив правоохоронець, він лежав на проїжджій частині, а його руки були скріплені за спиною кайданками.
Колишній правоохоронець обвинувачувався у вчиненні, на виконання явно злочинного наказу, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням насильства (ч. 4 ст. 41 ч. 2 ст. 365 КК України),
– мовиться у повідомленні.
Як просуваються розслідування по справах Майдану: останні дані
- ДБР завершило розслідування, в якому фігурує ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович. Слідство встановило, що він змовився з ексголовою КМДА й вони разом вплинули на начальника головного управління МВС тих часів, який віддав наказ про силовий розгін Майдану в ніч на 30 листопада 2013 року,
- Натомість встановлено, що гранати, якими "беркутівці" закидували мирних протестувальників, були привезені з Росії.