Колишнього беркутівця засудили до 8 років позбавлення волі

Колишній беркутівець засуджений до 8 років позбавлення волі. Також йому заборонено обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки.

За участі прокурорів Офісу Генпрокурора 5 грудня 2022 року Печерський районний суд міста Києва ухвалив обвинувальний вирок відносно колишнього працівника батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України в Харківській області.

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Засудженого розшукують з 2015 року

Експравоохоронця засудили до 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки – наразі це найсуворіший вирок відносно правоохоронця.

Засуджений перебуває у розшуку з 2015 року. Розгляд справи відбувався у формі спеціального судового провадження (in absentia). Це перший вирок у справах Майдану за цією процедурою.

Засуджений бив кийком та ногою по голові активіста

Прокурори у суді довели, що 1 грудня 2013 року засуджений завдавав ударів гумовим кийком та ногою в різні частини тіла та по голові активісту – учаснику акції протесту біля Адміністрації Президента на вулиці Банковій.

Потерпілий в цей час не вчиняв жодних противоправних дій. У цей час, як активіста бив правоохоронець, він лежав на проїжджій частині, а його руки були скріплені за спиною кайданками.

Колишній правоохоронець обвинувачувався у вчиненні, на виконання явно злочинного наказу, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням насильства (ч. 4 ст. 41 ч. 2 ст. 365 КК України),

– мовиться у повідомленні.

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