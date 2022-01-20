Справи Майдану: судді, ексслідчому та експрокурору повідомили про підозру

Слідчі ДБР повідомили про підозру 3 особам у справах Майдану. Зловмисники перешкоджали проведенню акцій під час Революції Гідності.

Деталі справи

ДБР проводить роботу для покарання правоохоронців та суддів за службові злочини під час Революції Гідності. Цього разу слідчі запідозрили вину 3 осіб.

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Кому оголосили підозру

колишньому слідчому Деснянського райуправління поліції;

колишньому старшому прокурору відділу прокуратури Києва, який тепер працює адвокатом;

чинній судді одного з районних судів Києва.

За даними слідства, 18 лютого 2014 року працівник міліції незаконно склав протокол на учасника Революції Гідності за нібито участь у "масових заворушеннях".

Після чого слідчий з прокурором, без будь-яких доказів вчинення злочину, повідомили затриманому про підозру та безпідставно ініціювали звернення до слідчого судді з клопотанням про взяття його під варту,

– розповіли у ДБР.

Суддя ж вирішив застосувати до потерпілого незаконне покарання – домашній арешт.

"Діяли співучасники злочинів з метою незаконного перешкоджання акціям протестів, які відбувались у Києві на підтримку Революції Гідності", – наголосили слідчі.

Досудове розслідування триває.

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