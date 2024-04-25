"I'm Ukrainian": суддя Львов, у якого знайшли паспорт Росії, красномовно прибув на засідання
Джерело:ҐРУНТ
У Києві відбувається розгляд справи судді Верховного Суду Богдана Львова, який має російське громадянство. Аби спростувати усі звинувачення, службовець вдягнув на судове засідання промовистий одяг.
Так, у залі суди Богдан Львов з'явився в одязі із підтекстом.
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Яскравий "вихід" Львова
На опублікованих журналістами світлинах видно, що суддя вбраний у чорний світшот з написом "I’m Ukrainian".
Очевидно, що службовець обрав саме такий светр неспроста. Адже чиновника звинувачують у тому, що він має громадянство країни – агресорки.
Нагадаємо, що у вересні 2022 року розслідувачі "Схем" виявили у судді Верховного Суду російський паспорт. Понад 20 років тому він отримав громадянство Росії на підставі довідки військовослужбовця, а коли йому виповнилося 45 років у 2012-му, поновив його. Цю інформацію згодом підтвердили і в СБУ. Зазначимо, що відповідно до Конституції України, набуття суддею громадянства іншої країни – це підстава для припинення його повноважень.
Тоді Львов намагався переконати слідство, що знайдений у нього російський паспорт – підробка. На певний час чоловіка відсторонили від роботи. Втім, вже у січні 2024 року Київський окружний адмінсуд поновив Львова на посаді та зобов'язав виплатити йому зарплату за час "вимушеного прогулу". Верховний Суд не погодився із таким рішенням і подав апеляцію.
Якраз сьогодні, 25 квітня, відбувається розгляд цієї апеляції.
Справу судді Львова розглядають у Києві / Фото ҐРУНТ
Чому Львова поновили
- 56-річний Богдан Львов з 2017 обіймав посади голови Касаційного господарського суду і заступника Голови Верховного Суду.
- Після того, як у судді виявили російське громадянство, питання щодо його звільнення поклали на пленум Касаційного господарського суду, який мав повноваження висловити недовіру судді. Це мало б стати підставою для звільнення Львова. Втім, рішення про висловлення недовіри не добрало одного голосу і, як наслідок, не було прийнято.
- Пізніше ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв ухвалив наказ, яким визнав повноваження Львова припиненими та відрахував Львова зі складу Касаційного господарського суду на підставі листа СБУ.
- Однак такий спосіб припинення повноважень судді Верховного Суду не передбачений законодавством, що власне і дозволило Львову на початку цього року поновитися на посаді.