"I'm Ukrainian": суддя Львов, у якого знайшли паспорт Росії, красномовно прибув на засідання

У Києві відбувається розгляд справи судді Верховного Суду Богдана Львова, який має російське громадянство. Аби спростувати усі звинувачення, службовець вдягнув на судове засідання промовистий одяг.

Так, у залі суди Богдан Львов з'явився в одязі із підтекстом.

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Яскравий "вихід" Львова

На опублікованих журналістами світлинах видно, що суддя вбраний у чорний світшот з написом "I’m Ukrainian".

Очевидно, що службовець обрав саме такий светр неспроста. Адже чиновника звинувачують у тому, що він має громадянство країни – агресорки.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року розслідувачі "Схем" виявили у судді Верховного Суду російський паспорт. Понад 20 років тому він отримав громадянство Росії на підставі довідки військовослужбовця, а коли йому виповнилося 45 років у 2012-му, поновив його. Цю інформацію згодом підтвердили і в СБУ. Зазначимо, що відповідно до Конституції України, набуття суддею громадянства іншої країни – це підстава для припинення його повноважень.

Тоді Львов намагався переконати слідство, що знайдений у нього російський паспорт – підробка. На певний час чоловіка відсторонили від роботи. Втім, вже у січні 2024 року Київський окружний адмінсуд поновив Львова на посаді та зобов'язав виплатити йому зарплату за час "вимушеного прогулу". Верховний Суд не погодився із таким рішенням і подав апеляцію.

Якраз сьогодні, 25 квітня, відбувається розгляд цієї апеляції.

Справу судді Львова розглядають у Києві / Фото ҐРУНТ

Чому Львова поновили