"Ніяких вибачень": Пригожин залишається під слідством у справі про заколот

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин все ще перебуває під слідством у справі про заколот. Справу проти нього не закрили.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на Генпрокуратуру, інформує 24 Канал. Наголосимо, що раніше речник Путіна Пєсков сказав, що справу закрито.

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Зазначають, що станом на ранок 26 червня кримінальну справу про організацію збройного заколоту (стаття 279 Кримінального кодексу), головним фігурантом якої Пригожин, не припинено і продовжує розслідуватися слідчим слідчого управління ФСБ Росії.

Тож, Пригожина очевидно вкотре надурили – ніяких "гарантій безпеки" ні йому, ні його найманцям не буде і тим більше вибачень. Путін не забуде Пригожину заколоту.

Коротко про заколот Пригожина

23 червня російська армія обстріляла табір "вагнерівців". У відповідь ватажок ПВК оголосив про марш на Москву. А ФСБ звинуватила його у збройному заколоті.

За підсумками переговорів ПВК "Вагнера" припинила марш, найманці повинні були повернутися до своїх польових таборів.

Наразі невідомо, де перебуває Пригожин. Згідно з домовленостями, ватажок "вагнерівців" повинен буде виїхати в Білорусь.

. Справу проти ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина було порушено 23 червня через організований ним заколот у Росії. Після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі було заявлено, що кримінальне переслідування проти першого буде припинено.