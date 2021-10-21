Справу проти ветерана, який з гранатою пробував захопити Кабмін, передали в суд

Печерська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо 43-річного ветерана АТО Володимира Прохнича. У серпні він погрожував підірвати гранату у приміщенні Кабінету Міністрів.

Прохнича невдовзі судитимуть

До суду скерували обвинувальний акт за трьома статтями. Мовиться про незаконне позбавлення волі із застосуванням зброї, захоплення державної будівлі та незаконне зберігання бойових припасів.

Раніше Захоплювачу Кабміну оголосили про підозру

Під час досудового розслідування підозрюваний пояснив свої дії гострою реакцією на складні життєві обставини та щиро покаявся,

– розповіли у прокуратурі.

За результатом стаціонарної судово-психіатричної експертизи чоловіка визнали осудним. Наразі він перебуває під вартою.

Що відомо про спробу підірвати Кабмін

Інцидент трапився зранку 4 серпня.

Прохнич прийшов з гранатою у руках до будівлі уряду.

Чоловік погрожував підірвати її та вимагав, аби його впустити всередину.

Здатися правоохоронцям ветерана переконав його друг. Він розповів, що нападник насправді людина із сильним духом, а на його поведінку могли вплинути поранення, яких він зазнав на війні. Ймовірно, мовиться про мінно-вибухову травму та струс головного мозку.

Тепер Прохничу загрожує ув'язнення терміном на 15 років.