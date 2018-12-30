Справу повішеного активіста з Харківщини Бичка закрили: активісти оприлюднили свою версію події

28 грудня поліція Харківської області закрила справу про вбивство екологічного активіста з селища Есхар Миколи Бичка. Як переконує голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик, що це було самогубство.

Про це вона написала у своїй авторській колонці на сайті організації, яку вона очолює.

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За словами Печончик, правоохоронці це навмисно зробили перед святами, "аби уникнути можливих протестів і покращити показники та власний настрій перед святами".

"Втім, низка фактів, які ми зібрали під час поїздки до Есхара влітку 2018 року, свідчать, що це було ніщо інше, як вбивство, пов'язане із громадською діяльністю Миколи", – зауважила вона.

Як підкреслює активістка, Микола Бичко був активним членом громади Есхара та адміністратором групи "Ініціативна молодь Есхара".

"Там викладав дописи про розвиток та життя селища. Останній допис Миколи було присвячено реконструкції джерела за рахунок коштів місцевих жителів та з'ясуванню законності вивезення відходів в очисні спорудження КП "Вода Есхара". Він написав, що для виявлення можливих порушень в Есхар приїжджала екологічна комісія", – каже Тетяна Печончик.

Водночас керівниця Центру інформації про права людини додає, що усі жителі Есхару, з якими їм вдалося поспілкуватися, характеризували Миколу Бичка позитивно – той не пив, не курив, займався спортом. Також співрозмовники активістів здебільшого не вірять у те, що Микола міг вчинити самогубство.

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Микола Бичко займався благоустроєм Есхара. Періодично хлопець їздив велосипедом на околицю – слідкував за ситуацією навколо очисних споруд. У систему, призначену для зберігання побутових нечистот, уже понад рік зливали промислові відходи. Як і решта місцевих, Микола був певен – це забруднює повітря та річку Уди, яка впадає в Сіверський Донець. Це сталося через те, що місцеве комунальне підприємство, якому належать очисні споруди, уклало договір з приватною компанією, одним із співзасновників якої був брат тодішнього селищного голови Анатолія Легкошерста – Сергій. За перші три місяці свого існування фірма "АВА сервіс 2017" виграла в Есхарівської селищної ради три тендери на роботи на очисних спорудах – майже на півмільйона гривень. Активіст Микола Бичко уважно за всім цим спостерігав. Хлопець знімав на телефон усе, що відбувалося біля очисних споруд. Потім їхав до джерела, набирав воду й дорогою через ліс повертався назад. 4 червня цього року після однієї з таких поїздок Микола не повернувся, а наступного дня його знайшли повішеним у лісі – за два кілометри від очисних споруд. Поряд із тілом стояв велосипед і пляшка з водою,

– розповіла Тетяна Печончик.

Також вона переконує, що слідчі із Чугуївського райвідділу поліції не вжили необхідних дій для розслідування вбивства Миколи Бичка.

"За словами адвоката Романа Лихачова, протягом першого місяця не було проведено практично жодних слідчих дій, втрачено важливі докази, документи на проведення експертиз близько місяця не відправляли, а процесуальне керівництво за розслідуванням йшло формально. Зокрема, під час слідчо-оперативних дій правоохоронці навіть не зняли мотузку з дерева, на якій знайшли повішеного хлопця, вони відрізали від неї лише шматок, а основний доказ – верхню частину мотузки – де могли перебувати потожирові та інші сліди рук убивць, залишили. Потім мотузка зникла. Кору дерева, на якому знайшли повішеного хлопця, намагалися підпалити невідомі", – додає ативістка.

Крім того, Тетяна Печончик зазначила, що опісля прокуратура Харківської області визнала порушення Кримінального процесуального кодексу з боку слідчих під час огляду місця події та заявила про притягнення винних до дисциплінарної відповідальності, щоправда, наголошує громадська діячка, ключові докази було втрачено назавжди.

"Окреме питання й щодо комп'ютера хлопця, який вилучили без ухвали суду, хоча спочатку адвокат Лихачов наполягав на тому, щоб зробили копію, аби в поліції не могли додати "потрібну" інформацію суїцидального характеру. Викликає питання і спосіб повішення: поставити пеньок, з якого нібито повівся Микола, одній людині неможливо, сліди кочення його були відсутніми. Зламаний ніс нібито під час повішення теж викликає питання – саме так Миколу могли оглушити, щоб потім повісити", – вважає Печончик.

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За словами активістки, викликає запитання й те, що мати загиблого хлопця вирішила у підсумку змінити адвоката Романа Лихачова, який вів справу безкоштовно та з власної ініціативи.

"Про зміну адвоката я дізнався від третіх осіб і зателефонував матері Миколи. Вона сказала, що не може це пояснити. Було чути, що вона – налякана. Я вважаю, що таким чином слідство обмежило мій доступ до матеріалів справи. Якраз напередодні мали прийти результати експертизи щодо переміщення телефону загиблого, а це дуже важливий доказ. Потім я продовжив домагатися розслідування цієї справи, втім, уже будучи позбавленим доступу до її матеріалів. Мені також періодично погрожували невідомі, щоб я не з’являвся в Есхарі", – сповістив правозахисник.

До слова, новим представником родини потерпілого став Руслан Малявін, який, на переконання активістів, раніше працював у правоохоронних органах, однак отримати ані підтвердження, ані спростування цих слів від самого Руслана Малявіна їм не вдалося.

Невідомі намагалися блокувати поширення інформації, яка стосувалася справи Миколи Бичка. Так, у групі селища Есхар у соцмережах зникали дописи про збори місцевих жителів, і, як наслідок, все менше людей про них дізнавалось і приходило вимагати розслідування. Крім того, повішенню Бичка передували спроби місцевих правоохоронців сфабрикувати справи проти активістів. Так, Чугуївська прокуратура та поліція завели кримінальну справу на Миколу Бичка та інших активістів із Есхара нібито через вчинення "хуліганських дій". Микола звертався до адвоката Романа Лихачова та розповідав, що таким чином правоохоронні органи намагалися тиснути на активістів. Крім того, уже після загибелі Бичка поліція показово вручила повістки всім активним учасникам мітингу в Есхарі, які вимагали розслідування його справи – щоб вони прибули до райвідділку,

– констатує голова правління Центру інформації про права людини.

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Розповіла вона й про хабарництво, яке останнім часом заполонило ГУ НП у Харківській області.

"Заступнику начальника відділу Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУ НП в Харківській області Володимиру Сові та начальнику Чугуївського відділу поліції Головного управління поліції в Харківській області Олександру Парфьонову висунули звинувачення у хабарництві. Згідно з матеріалами справи, Парфьонов тричі давав хабарі Сові, щоб приховати порушення, які він допустив під час своєї роботи на посаді начальника Чугуївського відділу поліції. На початку серпня 2018 року активісти зняли, як співробітники Чугуївського райвідділу поліції Харківської області вимагають та беруть хабар у водія", – стверджує активістка.

Відтак, вона робить висновок, що об’єктивно розслідувати справу про загибель Миколи Бичка навряд чи зможе ця поліція.