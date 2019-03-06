Справу щодо незаконного збагачення Труханова закрили, – НАБУ

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Справу щодо незаконного збагачення Труханова закрили ще 28 лютого через скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

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Всупереч моральним переконанням, виконуючи рішення Конституційного Суду, детективи НАБУ розпочали закривати кримінальні провадження за статтею про незаконне збагачення. Серед уже закритих – справи за фактами незаконного збагачення посадовців та суддів, а також мера Одеси,

– мовиться в офіційному повідомленні антикорупційного бюро.

Попри це там запевняють: рішення КС про визнання неконституційною статтю про незаконне збагачення ніяк не впливає на обвинувачення Труханова у корупційному злочині за іншою статтею.

Так, мер Одеси залишається обвинувачуваним у так званій справі "Краян" про розкрадання 185 мільйонів гривень під час продажу заводу.

Що відомо про справу "Краян" і участь у ній Труханова? В лютому 2018 року Труханову повідомили про підозру у скоєнні злочину, а в жовтні вручили обвинувальний акт. Одним зі звинувачень у справі є придбання за 185 мільйонів доларів із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян". 9 листопада 2018 року Малиновський райсуд Одеси почав розглядати справу Труханова. Сам міський голова свою вину заперечує й досі не відсторонений від посади. Разом з ним на лаві підсудних перебуває ще семеро осіб, серед яких і його заступник Павло Вугельман.

Детективи НАБУ також продовжують розслідування інших фактів можливої протиправної діяльності очільника Одеської мерії,

– додають у НАБУ.

Загалом, рішення Конституційного суду змушує детективів закрити 65 кримінальних проваджень, але лише в частині незаконного збагачення. Водночас, інші факти корупційної діяльності в межах цих проваджень, кваліфіковані за статтями не скасованими КС, розслідуватимуть і надалі.

Що таке стаття про незаконне збагачення та чому суд скасував її?12 грудня 2017 року до Конституційного суду на статтю про незаконне збагачення поскаржилися 59 народних депутатів. 26 лютого 2019 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачала покарання за незаконне збагачення.



У кримінальній статті сказано, що якщо держслужбовець не може підтвердити законність придбання своїх активів, то може бути позбавлений волі. У суді пояснили, що положення статті нібито не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості, а законодавча конструкція статті "допускає звинувачення, засновані на припущеннях".



Цю статтю в Україні ввели у 2015 році і вона була однією з вимог Євросоюзу на виконання Плану дій задля введення безвізового режиму. А ще це було одним із зобов’язань України перед МВФ.



Найтяжче покарання за незаконне збагачення передбачало ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.