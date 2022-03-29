Справжні білоруси – ті, хто допомагають тримати небо над Україною, – командир підрозділу ППО

Командир підрозділу протиповітряної оборони України розповів, кого він вважає справжніми білорусами. Інших же мешканців країни він рекомендує називати "лукашенківцями".

У своєму відеозверненні командир підрозділу ППО з позивним "Бегемот" зазначив, що білоруси для нього ті, хто боронить зараз Україну. Всі решта, на переконання військового, – посіпаки Лукашенка, передає 24 канал.

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Справжні білоруси захищають небо над Україною

Він зізнався, що в ефірі одного з телеканалів побачив, як українські зірки звертаються до білорусів. Знаменитості просять їх не посилати на війну батьків, синів, братів. Але, переконаний він, до них звертатися марно.

Вони, на думку командира, вже зробили свій вибір. Вони дозволяють ворожим ракетам вилітати з Білорусі, а російським найманцям – заходити на територію України.

Для мене є білоруси ті, хто тримає небо під Києвом. Допомагають моїм побратимам у Маріуполі, на Харківщині, на півночі моєї держави. Це є справжні білоруси,

– наголосив він.

Натомість тих, хто зараз перебуває у Білорусі, варто називати "лукашенківцями". За аналогією з посіпаками Кадирова у Чечні.

Дивіться відеозвернення командира підрозділу ППО:

Тож він звернувся до своїх побратимів, а також усіх громадян України з закликом не називати білорусами тих, хто зараз у Білорусі. Вони – "лукашенківці", наголошує командир, і їм буде соромно за те, що стояли збоку, поки ракетами обстрілювали дітей і мирне населення.

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