З дитинства виховували ненависть до України: хто і як формував світогляд Путіна

Біографія російського диктатора Владіміра Путіна приховує чимало таємниць. Але журналісти проводили свої розслідування в результаті яких стало відомо про справжніх батьків Путіна. А головне те, хто виховав у нього ненависть безпосередньо до України.

Про це 24 Каналу розповіла оперна співачка, відеоблогерка, ексдепутатка Держдуми Росії Марія Максакова. Вона спирається на дослідження польської журналістки Христини Курчаб-Редліх, яка майже 15 років працювала в Росії. Офіційна та справжня біографії Владіміра Путіна вкрай відрізняються.

Дивіться також Чому Путін перебуває в "інформаційній бульбашці": Шейтельман пояснив політику диктатора

Справжні батьки

Життя кожної людини починається з родини. В офіційній біографії Путіна значиться, що його батьки – Володимир та Марія Путіни. Однак насправді народити майбутнього диктатора могла жінка на ім'я Віра від одруженого на той час чоловіка Платона Привалова. Декілька років вона змушена була самотужки виховувати Вову, а потім переїхала до Грузії, де вийшла заміж. Стосунки з вітчимом у Путіна не склалися.

Тут важлива грузинська частина, де Путін ще в дитинстві не прижився і навіть у цій біографії вказується, що зносив там побиття і приниження. Це вилилося в його напад у 2008 році на Грузію,

– підкреслила Максакова.

З "букетом" яскравих рис, з якими існувати просто неможливо, Віра відправила ще малого сина до Ленінграда на виховання своїм батькам. Утім, вони були старі і слабкі, тому у свою чергу відправили Путіна до військового інтернату. Там його вихованням зайнялися вже згадані Володимир та Марія.

Марія Максакова про таємниці біографії Путіна: дивитись відео

НКВС, КДБ та ненависть

Новоспечений опікун Путіна був членом НКВС і "працював" на Західній Україні. Не складно здогадатися які злочини він чинив, зазначила Максакова. Звідси пішла перша ненависть до нашої держави у російського диктатора і пояснюється його сьогоднішня агресія. Путін зростав у злочинному середовищі ленінградських підворіттів і був членом місцевої банди.

"З дрібного кримінального елемента з ленінградського підворіття він перетворився на маніяка світового рівня. Всі установки він виніс від батька-НКВСника", – далі розповіла блогерка.

Роботу в КДБ майбутній кремлівський очільник теж обрав не просто так. Адже ця структура стала своєрідним "дахом" для його зв'язків з кримінальним світом. Марія Максакова підкреслила важливий факт справжньої біографії Путіна – перебуваючи в Дрездені він зв'язувався з терористами і потім надалі користувався цими зв'язками.

"Вся його кар'єра – це поєднання криміналу та ФСБ. На цьому він завжди процвітав скільки міг, але тепер він буде різко зупинений", – резюмувала вона.

Справжня біографія Путіна: останні новини