Справжня магія: у селі на Рівненщині на одній вулиці народилися 7 пар близнюків
Джерело:"Район. Рівне"
У Рівненській області, у селі, на одній із вулиць проживають одразу 7 пар близнюків та двійнят. Місцеві вважають, що причиною тому є вода з башти, над якою оселилися лелеки.
Справжній бум серед близнюків та двійнят зафіксували на вулиці Шевченка у селі Колоденка Рівненського району.
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Масове народження близнюків на Рівненщині
На цій вулиці проживають одразу 7 пар близнюків та двійнят. Цікаво, що всі вони – хлопчики.
Старожили Колоденки розповідають, що близнюки та двійнята на їхній вулиці почали народжуватися після того, як збудували водонапірну башту. З часом там звили гніздо лелеки. А в родин, які користуються водою з цього резервуара, мовляв, почали народжуватися по двоє діток.
Відомо, що у багатьох сімей, де народжувалися відразу двоє дітей, у роду були двійнята.
Місцеві вірять, що близнята народжуються "завдяки" башті / Фото "Район. Рівне"
Кількість близнюків у світі зростає
- Журнал Human Reproduction навесні 2021 року опублікував дослідження, в якому йшлося про те, що останнім часом у світі народжується найбільше двійнят, аніж коли-небудь раніше.
- Щороку на світ з'являються 1,6 мільйона близнят, кожне 42-ге немовля народжується близнюком.
- Рішення жінок народжувати пізніше і такі медичні методи запліднення, як ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення), привели до того, що народжуваність близнюків зросла на третину з 1980-х років.