+20 градусів: коли в Україну увірветься справжнє весняне тепло
Джерело:Укргідрометцентр
Цього року метеорологічна весна настала в Україні раніше за норму на 1 – 2 тижні. Ба більше, вже незабаром стовпчики термометра стрімко підіймуться вгору. На вулиці буде аж до +20 градусів.
Уже з середи українські синоптики прогнозують потепління до +16 градусів. Наступного дня, 23 березня, буде ще спекотніше.
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Водночас мешканцям Заходу та Півночі варто підготувати парасольки. Весняний дощик прогнозують у всіх областях. Сильний вітер не дошкулятиме: здебільшого лише 3 – 8 метрів на секунду.
За прогнозом Укргідрометцентру, у четвер температурний максимум сягатиме +20 градусів. Зокрема, такі показники будуть в Івано-Франківській та Чернівецькій області. В інших західних регіонах дещо менше – +17...+19 градусів.
У центральній частині України та на Півдні до +18. Найпрохолодніше на Сході. Там до +16 градусів.