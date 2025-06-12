"Справжнє диво": у моторошній авіакатастрофі в Індії вижила лише одна людина
- В Індії розбився літак з 242 людьми на борту, вижив лише один громадянин Британії.
- Вішваш Кумар Рамеш був госпіталізований з травмами, а кількість загиблих ще уточнюється.
У четвер, 12 червня, в індійському Ахмедабаді впав літак з 242 людьми на борту. Відомо, що в живих залишився лише один громадянин Британії.
Про це повідомляє видання ANI з посиланням на комісара поліції, передає 24 Канал.
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Що відомо про чоловіка, який вижив у авіакатастрофі
У поліції повідомили, що одного вцілілого громадянина Британії знайшли на місці 11A. Зараз він у лікарні та проходить лікування.
Поки що нічого не можна сказати про кількість загиблих. Кількість загиблих може зрости, оскільки літак розбився в житловому районі,
– повідомив комісар.
Hindustan Times пише, що громадянин Великої Британії, якого звати й Вішваш Кумар Рамеш, відвідував в Індії свою родину. Він повертався до Британії разом зі своїм братом.
Вішваш Кумар Рамеш, який вижив в авіакатастрофі / фото Hindustan Times
Чоловік каже, що проблеми почалися через тридцять секунд після зльоту. Він почув гучний шум, а потім літак розбився.
Коли я встав, навколо мене були тіла. Я злякався, встав і побіг. Навколо мене були уламки літака. Хтось схопив мене, посадив у машину швидкої допомоги та відвіз до лікарні,
– пригадує вцілілий.
У лікарню його госпіталізували з травмами грудей, очей та ніг.
Зауважимо, що на борту літака було 169 громадян Індії, 53 громадян Великої Британії, 7 португальців та один канадський пасажир.