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24 Канал Новини світу "Справжнє диво": у моторошній авіакатастрофі в Індії вижила лише одна людина
12 червня, 17:47
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"Справжнє диво": у моторошній авіакатастрофі в Індії вижила лише одна людина

Дмитро Усик
Основні тези
  • В Індії розбився літак з 242 людьми на борту, вижив лише один громадянин Британії.
  • Вішваш Кумар Рамеш був госпіталізований з травмами, а кількість загиблих ще уточнюється.

У четвер, 12 червня, в індійському Ахмедабаді впав літак з 242 людьми на борту. Відомо, що в живих залишився лише один громадянин Британії.

Про це повідомляє видання ANI з посиланням на комісара поліції, передає 24 Канал.

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Що відомо про чоловіка, який вижив у авіакатастрофі

У поліції повідомили, що одного вцілілого громадянина Британії знайшли на місці 11A. Зараз він у лікарні та проходить лікування. 

Поки що нічого не можна сказати про кількість загиблих. Кількість загиблих може зрости, оскільки літак розбився в житловому районі, 
– повідомив комісар.

Hindustan Times пише, що громадянин Великої Британії, якого звати й Вішваш Кумар Рамеш, відвідував в Індії свою родину. Він повертався до Британії разом зі своїм братом.

Вішваш Кумар Рамеш, який вижив в авіакатастрофі / фото Hindustan Times

Чоловік каже, що проблеми почалися через тридцять секунд після зльоту. Він почув гучний шум, а потім літак розбився.

Коли я встав, навколо мене були тіла. Я злякався, встав і побіг. Навколо мене були уламки літака. Хтось схопив мене, посадив у машину швидкої допомоги та відвіз до лікарні,
 – пригадує вцілілий.

У лікарню його госпіталізували з травмами грудей, очей та ніг.

Зауважимо, що на борту літака було 169 громадян Індії, 53 громадян Великої Британії, 7 португальців та один канадський пасажир. 