Спроба Баку всидіти на 2 стільцях – Туреччини та Росії, – Семиволос про угоди Азербайджану

Перед початком російського вторгнення в Україну Азербайджан підписав з Росією угоду про союзницькі відносини, а влітку ратифікував декларацію з Туреччиною. Ймовірно так Баку хоче убезпечитись з 2 сторін.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив президент Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Він зазначив, що ймовірно за підтримки Росії Азербайджан хоче розв'язати питання Нагірного Карабаху.

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Баку хоче убезпечити себе від росіян

За словами Семиволоса, угода, яку підписали Баку та Москва 22 лютого, дуже дивна. Моментами вона ні про що, а подекуди формує союз, зокрема військово-політичний.

На думку експерта, це продукт компромісів та бажання Баку "проскочити" в складній ситуації, особливо під час загострення напередодні війни Росії з Україною. Втім очевидно, що ця угода мало дає Азербайджану з точки зору додаткового захисту або переваг.

"Це спроба Баку всидіти на 2 стільцях. Тобто з одного боку є Шушинська декларація з Туреччиною, яка вже підписана та ратифікована в парламентах. А з іншого – уряд Азербайджану вважає, що вони убезпечили себе від росіян", – зазначив Семиволос.

Питання Нагірного Карабаху

Шушинська декларація – союзницька декларація щодо двосторонньої співпраці Туреччини та Азербайджану, яку підписали 15 червня 2021 року. У ній відображені важливі питання: політичні, економічні, торгові відносини, співпраця в оборонній промисловості та взаємна військова допомога, культура, освіта, спорт, енергетична безпека, значення Південного газового коридору.

Він також зауважив ще один важливий момент – у Баку є партія, яка вважає, що Росія зможе допомогти Азербайджану розв'язати питання Нагірного Карабаху в той спосіб, який хоче Баку. Однак, на його думку, цього очікувати не слід.

"Я вважаю, що це хибне уявлення. Втім поки бачимо спроби (влади Азербайджану – 24 канал) намацати й подивитися, як все це працюватиме", – зазначив Семиволос.

Семиволос розповів про угоду, яку підписали Баку та Москва: дивіться відео



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