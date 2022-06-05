Спроба буде й не одна, – Синєгубов про повторний наступ Росії на Харків

У Харківській області з початку війни тривають запеклі бої з російськими загарбниками. Попри передвоєнні прогнози, місто та регіон не здали, а завдяки героїчним зусиллям захисників України уже майже повністю відвойована північна частина регіону.

Утім, як зазначив в інтерв’ю "ДС" очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, навіть коли ЗСУ повністю виб'ють ворога з території регіону, ризик повторних наступів залишатиметься й надалі.

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Окупація Харкова – стратегічне завдання Росії

Попри деокупацію окремих регіонів на Харківщині, впродовж останніх двох тижнів все активніше обговорюють ймовірність повторного наступу на обласний центр регіону. Олег Синєгубов своєю чергою підкреслює, що такі розмови були завжди, а 24 лютого стало свідченням, що ці побоювання були не даремними.

"Ми розуміємо, що ворог не полишив своїх спроб зайняти місто Харків, Харківську область. Ми розуміємо, що це для нього стратегічне завдання", – зазначив він.

На думку голови ОВА, згодом росіяни повторно спробують прорватися у Харків.

Спроба буде, як на мене, ще не одна. Це залежить від готовності наших Збройних Сил і від тієї загальної військової ситуації, яку ми маємо на всіх фронтах,

– ділиться прогнозами Синєгубов.

Разом із тим він закликає харків'ян не панікувати та наголошує: найближчим часом масштабне вторгнення і нова спроба взяти Харків малоймовірні. Українські військові та розвідка вважають, що ворог має недостатньо ресурсів, аби готувати новий штурм.

Окупанти готують новий наступ

, на сьогодні окупована 21 територіальна громада. Усього в Харківській області їх 56.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, росіян витіснили з окремих напрямків Харківської області. Проте вони продовжують стягувати резерви та готувати нові наступи. За даними відомства, ворог планує активізувати наступальні дії у напрямках населених пунктів Ізюм, Барвінкове та Слов'янськ. До того ж окупанти роблять спроби наступу у напрямках Довгеньке – Долина та Бражківка – Вірнопілля, також триває систематичний вогневий вплив на позиції наших військ.

Синєгубов додав, що протягом 4 червня загарбники обстріляли село Циркуни. З важкої артилерії гатили по Дергачах та навколишніх селах. Також відомо про атаки в населених пунктах Чугуївського району.

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