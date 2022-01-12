Спроба держперевороту: Байден висловився про штурм Капітолію у 2021 році

Джо Байден назвав штурм Капітолію, який стався 6 січня 2021 року, спробою державного перевороту. Американський лідер вважає, що підтримував це все його попередник Дональд Трамп.

Джо Байден знову висловився щодо штурму Капітолію Це сталося, коли американський лідер виступав в Антанті.

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Спроба держперевороту, – Байден про штурм Капітолію

Жорстока банда, яку підтримував і надихав колишній президент (Дональд Трамп – 24 канал) 6 січня 2021 року прагнула за допомогою насильства отримати те, що він (Трамп – 24 канал) втратив на виборах,

– наголосив Байден.

Чинний президент США додав, що тоді була спроба "нав'язати волю банди, відкинути вільні та справедливі вибори й, вперше в американській історії, зупинити мирний перехід влади".

"Тому ми й зібралися тут – щоб виступити проти сил в Америці, які цінують владу вище за принципи, сил, які вчинили спробу перевороту", – продовжив Байден.

Він зазначив, що слід протидіяти тим, хто вчинив переворот проти законної волі американського народу, посіявши сумніви, вигадуючи звинувачення у фальсифікації.

Також політик заявив, що на початку 2021 року сталася спроба "вкрасти у народу вибори 2020 року". "Вони зазнали невдачі, але ні у перемозі демократії, ні в її майбутньому впевненості не було", – підсумував Байден.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року прихильники Трампа організували акцію протесту поблизу Капітолію.

Штурм Капітолію: що відомо

Прихильники Дональда Трампа 6 січня почали вриватися всередину будівлі Капітолію. Усе через те, що в цей день Конгрес США мав оголосити офіційні результати американських виборів президента. Протестувальники розбивали вікна, розводили невеликі пожежі, зривали зі стін картини та руйнували меблі.

У результаті заворушень у Вашингтоні померли 5 людей.

У Конгресі після цього заговорили про імпічмент Дональда Трампа. Відповідну процедуру запустили, однак не завершили.

Основним фігурантам винесли вироки. Зокрема відомому у той день "шаману" конспірологічного руху QAnon дали 3,5 роки в'язниці, а Полу Ходжкінсу – 8 місяців.



Штурм Капітолію США / Інфографіка 24 каналу

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