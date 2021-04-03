Спроба держпереворту: в Йорданії обмежили пересування сина екскороля, – ЗМІ

У Йорданії 3 квітня начебто викрили спробу державного перевороту. Змову готували проти короля Абдалли II. Підозрюють низку високопосадовців.
Джерело:The Washington Post
Через підозру взяли під варту 20 людей. Крім того, обмежили пересування сина екскороля Хусейна принца Хамзи бін Хусейна. Про це видання повідомило, посилаючись на джерела у розвідці.
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Де перебуває принц Хамза
Хамзі довелось залишатися в його палаці в Аммані, поки триває розслідування можливої змови проти короля Абдалли II. Однак принца під варту не відправляли.
Військові прибули до палацу та попросили принца утриматися від поїздок, а також нічого не публікувати в соцмережах.
Хто такий Хамза бін Хусейн?Це принц з династії хашимітів. Він – син короля Хусейна ібн Талала і його дружини королеви Нур, тож є зведеним братом короля Абдалли. Був принцом Йорданії з 1999 по 2004 роки. Хамза має звання полковника збройних сил Йорданії.
Кого підозрюють у змові проти короля
- У причетності до змови підозрюють щонайменше одну королівську родину, вождів племен та представників органів безпеки Йорданії.
- Крім того, у розвідці запевнили, що планують додаткові арешти.
- Наразі під варту взяли члена королівської родини Шаріфа Хасана та ексвисокопосадовця Королівського хашимітського суду Бассема Авадулла.
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