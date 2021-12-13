Спроба дискредитувати спецслужбу, – СБУ про затримання "українських неонацистів" у Росії

Україна відреагувала на повідомлення Росії про затримання 106 учасників "українського неонацистського угруповання". У Службі безпеки переконані, що це спроба Москви дискредитувати українську спецслужбу.

Речник СБУ Артем Дехтяренко зазначив, що відомство нещодавно провело низку важливих спецоперацій. Зокрема, безпрецедентне викриття співробітників ФСБ, які здійснювали хакерські атаки на державні органи України.

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Реакція СБУ на заяви Росії про затримання "неонацистів"

Тому російська сторона намагається будь-що дискредитувати Службу безпеки,

– наголосив Дехтяренко.

Крім того, за його словами, ще одна мета Кремля – підтримати рівень напруги в інформаційному полі та створити видимість "ефективної роботи" ФСБ для внутрішньої аудиторії Росії.

У спецслужбі вважають, що такі дії Москви є частиною скоординованої інформаційної операції. Її слід розглядати винятково як частину гібридної війни.

Результати діяльності щодо іноземних спецслужб

Прессекретар відомства також нагадав, що одне з головних завдань СБУ – протидія розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб саме на території України.

Лише за 9 місяців цього року ми викрили приблизно 50 таких агентів,

– розповів Дехтяренко.

Двох із них спіймали "на гарячому", під час спроби вчинення диверсійно-терористичних актів.

У СБУ підсумували, що й надалі будуть системно протидіяти російським спробам розхитати ситуацію всередині держави.

Повідомлення Москви про "українських неонацистів"

Раніше у федеральній службі безпеки Росії заявили про затримання в регіонах 106 учасників "українського неонацистського угруповання" "МКУ".

За версією Москви, двоє з них нібито збирались нападати на освітні установи. Ще троє були начебто адміністраторами інтернет-спільнот та "проводили екстремістську ідеологію і закликали до насильств".

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