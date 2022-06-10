Спроба легалізації так званого "правосуддя" у псевдореспубліках, – Лещенко про вироки іноземцям

Так званий суд однієї з квазіреспублік Донбасу виніс смертний вирок трьом іноземцям, які воювали у складі ЗСУ. В Офісі Президента кажуть, що так утворення бойовиків намагаються "легалізувати своє правосуддя".

Про це розповів радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко, інформує 24 канал. Він зазначив, що це фейкове "правосуддя" Росія вчинила з допомогою своїх маріонеток.

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Агресор хоче підняти ставки у війні, – Лещенко

Це типовий приклад того, як агресор використовує бренд "суду" для того,щоб піднімати ставки у війні та в такий спосіб домогтись легалізації своїх проксіпредставників,

– сказав Лещенко.

Радник голови ОП каже, що громадян Великої Британії та Марокко, які воювали в лавах ЗСУ, використовують, як своєрідний інструмент для легалізації так званого "правосуддя" утворень бойовиків на Донбасі.

Україна робитиме все задля звільнення цих громадян

Вони сподіваються, що міжнародна спільнота або представники цих країн вступили в правовідносини з цими квазіреспубліками. Це може статись, якщо на це рішення подаватимуть апеляцію або вступатимуть в перемовини.

Українська держава вживатиме всіх заходів для звільнення цих громадян і для того, аби вони не були страчені, – додав Лещенко.

Зрозуміло, що Росія не рахується з жодними міжнародними документами, зокрема, і Женевськими конвенціями. Саме порушення цих конвенцій і було зафіксоване під час цього судилища.

Україна розраховує на активну позицію Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо недопущення виконання цих вироків.

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Що відомо про так званий "вирок" іноземним громадянам:

Маріонетки Путіна на Донбасі засудили до смертної кари трьох іноземців, які воювали в ЗСУ проти Росії.

Мовиться про 2 громадян Великої Британії Ейдена Есліна та Шона Піннера, а також громадянина Марокко – Брагіма Саадуна.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс назвала "вирок" "повною фікцією і таким, що не має легітимності."

США та Канада також жорстко відреагували на рішення бойовиків. Вони закликали Росію поважати міжнародне право.

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