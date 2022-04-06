Спроба легітимізації присутності російських військ на ЗАЕС, – Галущенко про дії МАГАТЕ

Міністр енергетики Герман Галущенко звинуватив МАГАТЕ у "грі на чужому полі". Це виглядає як спроба легітимізації присутності російських військ на Запорізькій АЕС.

Галущенко зазначив, якщо є наміри відвідати станцію до повернення Україною контролю над нею, то це не загравання, а гра на російському полі.

До речі Директор МАГАТЕ після України прибув до Росії задля перемовин

Для мене це виглядає спробою легітимізації присутності російських військ на ЗАЕС,

– сказав міністр.

Російські війська мають вийти з АЕС

Україна наполягає, що російські військові мають вийти з наших ядерних об'єктів. Це перший та основний елемент ядерної безпеки. Тільки Україна може виступати гарантом ядерної безпеки на своїх ядерних об'єктах.

"Не може бути ядерної безпеки, коли снаряди лежать біля ядерних реакторів!" – наголосив Галущенко.

Ядерний тероризм

Міністр пригадав, коли захоплювали Запорізьку станцію – це був "ядерний тероризм у всій красі".

Окупанти стріляли з танків і мінометів. Потім на станції збирали снаряди, які не розірвалися, винесли їх за периметр станції і під навчальним корпусом підірвали.

Тому, за словами Галущенка, говорити про якусь аполітичність в такій ситуації – абсурд.

До речі – Перша смерть окупанта через опромінення на ЧАЕС: