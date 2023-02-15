Кейс Молдови – вирок російській могутності, – політолог про спроби дестабілізації в цій країні

Вчора Молдова "з питань безпеки" закривала повітряний простір. Це відбулося на тлі заяв президента Молдови Марії Санду про можливість перевороту в республіці за участі, зокрема, російських провокаторів.

Росія може дестабілізувати ситуацію в тих європейських країнах, де у неї залишився влив. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. А також де масштаб цих країн дозволяє їй це зробити невеликими ресурсами.

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Росія намагається хитнути Молдову

За його словами, в Україні це зробити не вдалося, тому Росія зараз намагається хитнути Молдову.

Це також підвищує для України ризики воєнного характеру, не говорячи про всі інші. Це комплексний виклик для української національної безпеки у випадку, якщо Молдова дестабілізується Росією і там посилиться російський вплив,

– зазначив він.

Саакян наголосив, що українські спецслужби відстежували цю ситуацію і передали відповідні дані Молдові.

"Це підтверджує, що наші спецслужби глибоко в темі і добре орієнтуються в діяльності Росії по нашім сусідам, зокрема, по Молдові. Наші спецслужби, дійсно, фахово діють і не тільки всередині України", – підкреслив він.

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Розслаблятися поки зарано

На його думку, дестабілізуючи ситуацію в Молдові, Росія може продемонструвати свою силу. Загалом кейс Молдови – це вирок російській могутності. Це масштаб ворога, стосовно якого Росія може потягнути гру і ще й може надірватися.

Розповідали, що Вашингтон будуть "іспєпелять" і якимись "вундер вафлями" "змивати" Лондон цунамі висотою з хмарочос. А в результаті не можуть здійснити комплекс заходів розвідувального та диверсійного характеру по Молдові,

– зауважив політолог.

Він звернув увагу на те, що Росію "спалила" українська спецслужба, і в результаті Молдова починає цілу низку кроків по подоланню російського впливу всередині. Більш того, отримує ще підтримку з боку західних країн.

"Путін, як завжди всіх, "переграв". Але по Молдові гра ще не завершена. Там є цілий комплекс питань, які Росія може використовувати і вона буде намагатися це робити. У неї далеко ще не всі карти на руках зіграні. Тому розслаблятися по Молдові поки що дуже зарано", – вважає Олег Саакян.

Можливість дестабілізації ситуації в Молдові: думка аналітиків

Військовий експерт Владислав Селезньов переконаний, що Європа зробить усе для стабілізації ситуації в Молдові і не дозволить деструктивним угрупуванням роздмухати цю ситуацію. На його думку, путінська Росія намагається змусити українські сили оборони перемістити частину сил та засобів на цю ділянку фронту і цим послабити інші.

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що Росія, прагнучи дестабілізувати ситуацію у Молдові, переслідує 2 мети: створити додаткову точку напруги на європейському континенті і додатковий тиск на Україну.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував інформацію, що Росія хоче дестабілізувати ситуацію в Молдові. На його думку, провести операцію "зелених чоловічків" тут неможливо. Адже Молдова – це анклав між Румунією й Україною, й вона немає зовнішнього виходу.