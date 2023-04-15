Спроба перевороту у Судані: у Хартумі пошкоджений український літак

У Хартумі – столиці Судану – зараз тривають бої через спробу військового перевороту. Зокрема бої точаться і в районі аеропорту, у якому перебували 2 українські пасажирські літаки компанії SkyUp.

Через це фактично заручниками стали всі рейсові літаки та їхні екіпажі, які перебували в аеропорті, оскільки зараз виліт є небезпечним. У компанії SkyUp повідомили, що один із літаків унаслідок боїв пошкоджений.

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Що відбувається у районі аеропорту Хартумі

У компанії відзначили, що зараз неможливо оцінили стан літака та рівень його пошкодження через те, що бої тривають. Однак у мережі вже поширюють кадри, на яких нібито видно саме літак компанії SkyUp, який загорівся після обстрілу.

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У SkyUp повідомили, що у Судані зараз перебувають 36 співробітників. Вони у відносно безпечних місцях та виходять на зв'язок. Зараз компанія працює з Посольством України в Єгипті, Почесним Консульством України в Судані та МЗС України для того, аби допомогти їм покинути країну.

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В МЗС України наполегливо просять українських громадян, які перебувають у Судані, уникати відвідання районів біля аеропортів, військових баз та урядового кварталу, адже саме там найбільш небезпечно. Також українців просять сконтактувати або з українським посольством у Єгипті, або почесним консульством у Хартумі.

15 квітня у північноафриканській країні Судан Сили швидкої підтримки здійснили спробу перевороту. Вони намагаються захопити військовий штаб та повалити нинішній уряд. ЗМІ пишуть, ймовірно, їм вдалося захопити місто Мерове та міжнародний аеропорт на півночі Судану.

У столиці тривають бої між Силами швидкої підтримки та армією Судану. Перестрілки тривають в районах Еркевіт, околицях Генштабу й поруч з резиденцією лідера Суверенної ради генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Над містом здійнявся густий дим, оскільки обидві сторони використовують важке озброєння.

Варто відзначити, що Сили швидкої підтримки пов'язані із російською ПВК "Вагнер". Зокрема, вони мають спільне підприємство з видобутку корисних копалин, зокрема золота.