У Судані під час заворушень загинули співробітники ООН: WFP припиняє операції
Джерело:Всесвітня продовольча програма
Зранку 15 квітня у Судані розпочалися бої між армією та Силами оперативної підтримки RSF. Пізніше стало відомо, що під час сутичок загинули співробітники ООН.
Серед загиблих під час заворушень у Судані виявили трьох співробітників Всесвітньої продовольчої програми (WFP) при ООН, ще двоє отримали поранення. Про це заявила виконавча директорка WFP Сінді Маккейн.
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Через загибель співробітників WFP припиняє операції в Судані
Я обурена трагічною смертю трьох співробітників WFP у суботу, 15 квітня, під час сутичок в Кабкабії, Північний Дарфур, під час виконання своїх обов'язків з порятунку життя на передовій глобальної кризи голоду. У тому ж інциденті постраждали також двоє співробітників WFP,
– заявила Маккейн.
За її словами, гуманітарні працівники є нейтральними і ніколи не повинні бути мішенню. Також виконавча директорка WFP наголосила, що загрози командам WFP унеможливлюють безпечну та ефективну роботу в країні та виконання важливої роботи.
Поки ми розглядаємо розвиток ситуації з безпекою, ми змушені тимчасово припинити всі операції в Судані
– додала вона.
Тим часом BBC пише, що троє працівників WFP загинули в суботу після того, як між воєнізованими формуваннями Сил швидкої підтримки – RSF та збройними силами сталася стрілянина на військовій базі в Кабкабії на заході Судану.
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Коротко про спробу перевороту у Судані
- Із самого ранку 15 квітня у столиці Судану Хартумі розпочалися бої між армією та Силами оперативної підтримки RSF. Усе через розбіжності у керуванні військовими структурами всередині держави.
- Цікаво, що Сили оперативної підтримки співпрацюють з ПВК "Вагнера". Вони мають спільне підприємство Meroe Gold, яке займається видобутком корисних копалин, зокрема золота. До речі, Співпраця RSF і ПВК "Вагнера" посприяла тому, що золотовалютні резерви центрального банку Росії зросли.
- За останніми даними, кількість загиблих у Судані вже наближається до сотні. ВООЗ попереджає, що в деяких лікарнях Хартума не вистачає крові та інших необхідних засобів для лікування поранених. Сутички тривають уже третій день.