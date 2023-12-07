У Кривому Розі чоловік з гранатою хотів пограбувати банк: його шукає поліція

У Кривому Розі 7 грудня чоловік хотів пограбувати одне з відділення банків. Під час цього процесу він погрожував працівникам установи предметом, що нагадував гранату.

Врешті-решт чоловіку нічого не вдалося і він був змушений тікати. Працівники відділення оперативно викликали правоохоронців.

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Спроба пограбування банку

Зранку 7 грудня у Металургійному районі Кривого Рогу чоловік з предметом, схожим на гранату, намагався пограбувати відділення банку. Він сховав своє обличчя та погрожував працівникам установи, вимагаючи гроші.

Співробітники банку викликали поліцію, а чоловік втік з місця у невідомому напрямку. Наразі його розшукують правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах вчинений в умовах воєнного стану. Грабіжнику загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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