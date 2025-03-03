СБУ завадила російському агентові здійснити теракт на залізничному вокзалі Львова

Правоохоронці фіксують активізацію диверсійно-терористичної діяльності російських спецслужб. Протягом вихідних СБУ і Нацполіція запобігли трагедіям у 4 областях України, зокрема, у Львові.

Серія терактів мала відбутися біля будівель ТЦК, а також Головного залізничного вокзалу міста. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу безпеки України.

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Що відомо про російського агента

За даними розслідування, виконавцем злочину мав стати 23-річний агент із Київської області. Хлопець погодився працювати на ворога за гроші.

Після доставки вибухівки на визначені локації російська спецслужба попередньо збиралася ліквідувати фігуранта як "зайвого свідка".

СБУ завчасно викрила задум ворога – виконавця затримали "на гарячому", коли той закладав вибухівку поблизу залізничного вокзалу.

Окрім того, правоохоронці завадили планам агентів у Вінниці, Чернігові й на Київщині. Усім фігурантам оголосили про підозри відповідно до вчинених злочинів за статтями про державну зраду, диверсію, терористичний акт та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

До слова, 28 лютого у Житомирі затримали 16-річного школяра, який планував теракт за завданням російських спецслужб. Хлопець поїхав на місцеву Алею Слави Героїв, аби підірвати саморобну вибухівку там.