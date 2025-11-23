За справу узялася поліція. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyprus Times і Cyprus Mail.

Що відомо про спробу викрадення ексміністра енергетики на Кіпрі?

За даними Cyprus Times,українець обіймав міністерську посаду приблизно десятиліття тому.

51-річний чоловік розповів поліції, що 20 листопада він перебував у своєму будинку разом із 36-річною жінкою та 72-річним чоловіком. Вони помітили неподалік припаркований комерційний фургон, у якому знаходилися троє людей.

Авто видалося підозрілим, тож 51-річний чоловік разом із 72-річним знайомим підійшли, щоб з’ясувати ситуацію. Коли вони наблизилися, на них нібито напали троє осіб у хірургічних масках. Потерпілі зреагували та дали відсіч, після чого нападники втекли, залишивши автомобіль на місці події.

Під час огляду фургона з’ясувалося, що номерні знаки не належать цьому транспортному засобу. Усередині також виявили пістолет із порожнім магазином та інші можливі речові докази.

Поліція Ларнаки продовжує розшук підозрюваних.

Як уточнює Cyprus Mail, за даними поліції, інцидент стався у четвер 20 листопада близько 19:20. Чоловік заявив, що троє нападників намагалися затягнути його до фургона силоміць.

Повідомляється також, що і 51-річний, і 72-річний чоловіки отримали незначні травми.

Довідка: у період з грудня 2014 до квітня 2016 року посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України в уряді Арсенія Яценюка обіймав Володимир Демчишин. Він народився 12 листопада 1974 року, тобто нині йому якраз 51 рік. На сайті МВС Демчишин значиться як особа, оголошена в розшук.

