Спроба захоплення Харкова буде, – Мусієнко припустив, яким буде результат

Розвідка та журналісти говорять про те, що окупанти готуються до спроби захоплення Харкова. Однак у ворога цього не вийде.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив керівник Центру військових правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Як пояснив фахівець, у ворога не вдасться захопити Харків, бо їхні війська погано підготовані до боїв в умовах міста. Прикладом цього є місто Маріуполь. Крім того, Збройні Сили України впевнено відбивають атаки противника.

Спроба наступу буде точно. Але я думаю, що вона не увінчається успіхом,

– заявив він.

За словами Мусієнка, російські війська просто бояться заходити в українські міста. Вони здійснюють нищівні артилерійські атаки, руйнуючи все. Вони розуміють, що українські підрозділи набагато краще підготовані до боїв, мотивовані й озброєні.

"Думаю, що якихось успіхів у росіян по Харкову не буде. Харків, звичайно, будуть обстрілювати й там буде напружено, буде непростий період, але ми зуміємо відбити атаку", – наголосив Мусієнка.

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