Спроба знищити усі міста, які у них на шляху, – МВС про наступ росіян на Сході

Росія вводить нові війська на сході України та намагається знищити українські міста. У планах росіян не захопити українські міста, а окупувати території.

Велика битва вже почалася, – Денисенко

Відповідним чином ситуацію на Сході в ефірі каналу "Рада" прокоментував радник глави МВС Вадим Денисенко. Він заявив, що велика битва на Сході вже почалася.

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Денисенко зазначив, що Росія вводить в Україну нові війська та підрозділи й намагається все знищити, що стоїть на її дорозі.

Велика битва вже почалася. Вводяться нові війська та підрозділи. Та те, що ми бачимо на всій лінії зіткнення – це спроба знищити всі міста, які на дорозі Росії,

– сказав він.

Радник Дениса Монастирського додав, що саме тому ведуться жахливі обстріли не тільки Маріуполя, алей Рубіжного, Попасної та Ізюма.

Фактично міста (Ізюма – 24 канал) не існує на сьогодні,

– наголосив Денисенко.

Він зауважив, що тактика Росії полягає в тому, щоб знищити інфраструктуру та захопити не міста, а територію, на якій вже ніде жити. За словами Денисенка, росіяни вважають, що відбудовою будуть займатися потім.

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