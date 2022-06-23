Спроби напруги час від часу можуть виникати, – Братчук нагадав про затишшя з Придністров'я

Загроза наступу росіян з Придністров'я залишається малоймовірною. Однак спроби зробити джерело напруги мають місце.

Зокрема, може активізуватися робота диверсійно-розвідувальних груп. Про це 24 каналу розповів Сергій Братчук, речник штабу Одеської ОВА.

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"Дурень думкою багатіє". Те що вони собі планують – їм не вдасться. Другого фронту не буде. Усі заходи, що стосуються охорони та оборони державного кордону, позицій Збройних сил, які відпрацьовують свої бойові завдання, не дозволять зробити те, про що мріють росіяни,

– зауважує спікер.

Братчук наголосив, що станом на сьогодні – усе під контролем.

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"Реалії воєнного часу є тривожними для людей. Однак наша впевненість у перемозі – є. Вона може бути емоційно складною у сприйнятті, адже хотілося б сьогодні. Але, можливо, й не завтра, і навіть не після завтра...", – відзначив речник.

Він підкреслив, що давати прогнози під час війни – справа не дуже корисна. "Але ми віримо в те, що все, що ми робимо, – недаремно. Все буде Україна. Лише так", – резюмував Братчук.

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Українські захисники та захисниці готові дати відсіч ворогові, з якої б території він до нас не прийшов. Так, Збройні Сили України розглядають усі можливі сценарії ескалації війни з Росією. Йдеться про можливий наступ окупантів як з території Білорусі, так і з території невизнаного Придністров'я.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вчергове підкреслила, Росія використовує територію Білорусі для здійснення агресії та завдання ракетних ударів. Крім того, там здійснюють лікування поранених, а також тримають свої резерви під виглядом навчань.

"Ризик використання як території Білорусі, так і Придністровського регіону Молдови – безумовно є і його розглядають, – підсумувала Маляр.

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