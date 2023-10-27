Росія наступає на 4-х напрямках фронту, спроби оточити Авдіївку: карта бойових дій 27 жовтня

Сили оборони стримують наступ російських військ у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. Ворог перегруповується на Лиманському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.

За даними Генштабу ЗСУ впродовж доби відбулося майже 70 бойових зіткнень. 24 Канал аналізує дані з ранкового зведення, а також онлайн-мапу DeepState щодо того, як змінилась ситуація на фронті станом на 27 жовтня.

Дивіться також ЗСУ "мінуснули" ще понад 500 окупантів, танки та артсистеми: шалені втрати ворога на 27 жовтня

Наступ на Сході

На Бахмутському напрямку українські військові відбили 5 атак загарбників в районах Богданівки та Хромового Донецької області.

Сили оборони продовжують вести штурмові дії південніше Бахмута, завдають росіянам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах,

– повідомили у Генштабі.

В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що геолокаційні кадри, опубліковані 26 жовтня, показують, що російські війська нібито просунулися на Південь від Озарянівки. Також російські "воєнкори" стверджували, що війська Росії атакували та нібито зайняли висоту на північний схід від Хромового.

Також повідомляють, що війська ворога продовжують обороняти свої позиції біля залізниці на Схід від Кліщіївки та Андріївки, тривають важкі бої біля траси E40 (Слов'янськ-Бахмут).

Спроби оточити Авдіївку

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, активно застосовують авіацію, але наші захисники тримають оборону та завдають росіянам значних втрат. Загарбники без успіху вели наступальні дії в районах: Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області. Відбито понад 20 атак.

На Мар’їнському напрямку окупанти без успіху вели штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські захисники відбили 18 атак окупантів.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках Росія зберігає військову присутність, здійснює перегрупування сил.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальну операцію, завдають російським військам втрат в живій силі та техніці, виснажують загарбників вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах окупантів.

Ситуація в Харківській та Луганських областях

На Куп’янському напрямку окупанти без успіху вели штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели, продовжують перегрупування військ.

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що геолокаційні кадри, опубліковані 26 жовтня, показують, що російські війська нібито незначно просувалися на південний захід від Лиману Першого.

Водночас ЗСУ відбили російські штурми поблизу Синьківки, Петропавлівки , Іванівки, Надії та Макіївки.

Важливий корабель Росії іде на дно, а біля Луганська знищено С-400: карта боїв на 27 жовтня – відео 24 Каналу