Росія намагається розширити наступальні дії, зокрема на Куп'янському напрямку, – Зеленський

Володимир Зеленський 13 листопада заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо фронту. Найбільше уваги присвятили Донеччині та Куп'янському напрямку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Була доповідь Головкома Сирського: фронт, і найбільше уваги – Донеччині. Також – спробам окупанта розширити наступальні дії, зокрема це Купʼянський напрямок; я вдячний усім нашим підрозділам за стійкість,

– повідомив президент.

Також Володимир Зеленський повідомив, що триває робота над пунктами внутрішнього Плану стійкості України. У середу, 13 листопада, відбулися наради з урядовцями, керівниками державних компаній, а також відповідальними в Офісі Президента за напрямами, секретарем РНБО.

"Включаємо в документ і те, що пропонували громадські організації. Триватимуть і надалі такі обговорення з усіма, чия експертиза може підтримати державу. Потрібен детальний, доктринальний підхід. Щоб наша держава зараз вистояла. І треба дотиснути Росію до чесного миру", – вказав український гарант.