Спроби штурму та обстріли міст будуть, але ми їх лупитимемо, – Арестович
Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що російські окупанти й надалі продовжуватимуть атакувати та тероризувати цивільне населення.
Але наші захисники впевнено тримають оборону. Про це Арестович розповів 8 березня в ефірі телеканалу "Рада".
До теми Масовані штурми проголошують щовечора, але закінчуються вони поразкою, – Арестович
Звісно, спроби штурму будуть, будуть стріляти по містах, намагатися увійти, але "ми будєм лупіть",
– заявив Арестович.
До прикладу, Росія зібрала проти Харкова майже третину військ, які увійшли в Україну. При цьому вони не зуміли навіть вийти на окружну дорогу міста.
Про що можна казати?
– риторично запитав радник голови ОП.
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