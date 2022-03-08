Спроби штурму та обстріли міст будуть, але ми їх лупитимемо, – Арестович

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що російські окупанти й надалі продовжуватимуть атакувати та тероризувати цивільне населення.

Але наші захисники впевнено тримають оборону. Про це Арестович розповів 8 березня в ефірі телеканалу "Рада".

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Звісно, спроби штурму будуть, будуть стріляти по містах, намагатися увійти, але "ми будєм лупіть",

– заявив Арестович.

До прикладу, Росія зібрала проти Харкова майже третину військ, які увійшли в Україну. При цьому вони не зуміли навіть вийти на окружну дорогу міста.

Про що можна казати?

– риторично запитав радник голови ОП.

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