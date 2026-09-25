Це ілюзія: чому Захід неправильно поводить себе щодо Лукашенка

Західні дипломати продовжують шукати шляхи для розриву зв'язків між мінським та московським режимами. Проте такі дипломатичні маневри лише посилюють гібридні загрози для сусідніх країн.

Як заявив в ефірі 24 Каналу білоруський опозиціонер Павло Латушко, стратегія домовленостей із самопроголошеним президентом Білорусі є абсолютно помилковою. За його словами, диктатор уже давно втратив будь-яку політичну суб'єктність. Навіть звільнення окремих політв'язнів не змінює загальної картини підпорядкування Кремлю.

Чому домовленості не працюють

Політик наголосив, що зменшення міграційного тиску на польському кордоні є лише імітацією поступок. Насправді мінський режим просто перенаправив потік нелегалів на територію Латвії. Крім того, Білорусь залишається міцно прив'язаною до Росії військовою доктриною та безпековими угодами.

Є ілюзія, що Лукашенка вдасться відтягнути від Москви. Ця ілюзія живе вже десятиліттями. Його п'ять разів ізолювали та вводили санкції, а потім знімали їх після косметичних змін. До чого це призвело? До наймасштабніших репресій у XXI столітті, підтримки агресії проти України та гібридної війни",

– Латушко.

Вербування найманців та диверсії

Мінськ продовжує активно допомагати Москві у війні проти України. Через місцеві військкомати та спеціальні сайти до лав російської армії вже приєдналися щонайменше три тисячі осіб.

Важливо. Повне інтерв'ю з Павлом Латушком читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Водночас білоруські спецслужби не припиняють транснаціональну злочинну діяльність. Вони намагаються вербувати агентів безпосередньо на території Польщі, де місцева прокуратура вже розслідує низку відповідних кримінальних справ.

Білорусь ніколи не буде гарантом безпеки і перестане бути загрозою тільки тоді, коли стане демократичною. Європейці повинні стояти на жорсткій позиції: починай системні зміни, сідай за круглий стіл з суспільством, а ні – живи під санкціями далі",

– опозиціонер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що США намагалися вести переговори з Мінськом. Зокрема, американський спецпосланець пропонував розморозити активи в обмін на звільнення ув'язнених. Проте ці спроби провалилися, адже Лукашенко продовжив репресії одразу після від'їзду дипломатів.