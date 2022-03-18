Спробують зіскочити з цієї історії: Німеччина може блокувати членство України в ЄС, – Кулеба

Над тим, щоб Україні надали статус кандидата на членство в Європейському Союзі, з ініціативи президента влада почала працювати ще до війни.

Проте, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді реакція ЄС була негативною і нам відмовляли.

До теми ЄС переступив через себе, а НАТО – ні, — Кулеба

"Тепер розпочалася війна, настала нова реальність, неможливі речі стали можливими", – сказав Кулеба

Проте він зазначив, що все ще є країни, які будуть намагатися зіскочити з цієї історії та блокувати членство України в ЄС. Серед них – Німеччина.

Давайте називати речі своїми іменами, це не є ні для кого секретом. Тому ми зараз надзвичайно сконцентровано і зосереджено працюємо саме з цими країнами,

– сказав міністр МЗС.

Але головне те, що тепер Україна вже в процесі, який однозначно приведе нас до членства в Європейському Союзі.

Це те, про що ми і мріяти не могли три тижні тому. Зараз ми вже на цьому шляху, – зазначив Кулеба.

Скільки триватиме процес вступу

Глава МЗС сказав, що Україна вже здолала шлях, який інші країни долають не просто роками, а десятиліттями. В нас все це стиснулося буквально у два тижні та вже почалися процедури.

Сьогодні важливо, щоб завдяки політичній і бюрократичній підтримці Україна пройшла всі процедури в якомога коротший термін.

За словами Дмитра Кулеби, це все можна пройти за трохи більше, ніж два тижні.

Наступний крок – через Єврокомісію Україна відпрацьовує один документ, який називається опитувальник, відповідає на всі запитання, на основі якої вони роблять рекомендації Європейській раді. І після цього Європейська рада ухвалює офіційне та остаточне рішення про вступ.

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