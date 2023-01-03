Кабмін спростив ввезення в Україну цивільних безпілотників

На період дій воєнного стану Кабмін змінив порядок ввезення в Україну безпілотників цивільного та подвійного призначення, а також запчастин для них. Тепер їх оформлюватимуть одразу за місцем перетину кордону.

Відтак відтепер оформлювати ввезення безпілотників можна буде значно простіше. Про таке рішення уряду повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Як оформити ввезення безпілотника

Так, до закінчення дії воєнного стану скасовується застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та оформлення гарантійних листів. Тобто не буде жодних:

ліцензій,

квот,

потреби оформлювати гарантійні листи.

Тож для оформлення людині, яка ввозить дрон, потрібно буде лише особисто заповнити та подати письмову або електронну декларацію. Зазначимо, що раніше для ввезення такої техніки потрібно було безліч документів, зокрема гарантійні листи від військових частин.

Чому це важливо

Безпілотники та запчастин для них повинні бути оформлені як гуманітарна допомога від донорів у значенні Закону України "Про гуманітарну допомогу".

Зазначимо, що українські військові для завдань на передовій використовують не лише військові безпілотники. Так, для розвідки з висоти активно застосовуються будь-які дрони, які можуть стежити за окупантами.

Їх найбільше використовують ЗСУ. Зокрема, в частині аеророзвідки. Це справді очі й вуха наших військових. Дуже важливо, щоб якомога більше дронів виготовляли в Україні та заїжджали сюди,

– розповідала раніше депутатка Галина Васильченко.

І оскільки такі апарати допомагають армії захищати Україну та знищувати ворога, то волонтери закуповують для захисників і їх, зокрема Mavic, Autel, які є найбільш потрібними.