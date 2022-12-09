СРСР насправді розпадається тільки зараз, і це роблять саме українці, – голова сейму Латвії

Голова Сейму Латвії Едвард Смілтенс заявив, що Радянський Союз розпадається лише зараз. І відбувається це завдяки українському народу.

Про це заявив голова Сейму Латвії Едвард Смілтенс. Він наголосив, що у цьому контексті латвійський народ ще більше підтримує Україну.

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На його думку, українці, швидше за все, не розуміють, який вплив мають на Європу та інші країни.

Ви чітко дали всім зрозуміти, що для нас як Балтійських країн існує час остаточно вирватися з Радянського Союзу. Радянський Союз розпався в 90-ті, але ми все ще звідти не вирвалися. Тобто насправді Радянський Союз розпадається зараз – і саме ви це робите,

– сказав він.

Водночас глава Сейму Латвії додав, що країна знищила окупаційні пам'ятки та символи, тут ухвалюються закони, які важко було уявити раніше. З іншого боку, змінюється система освіти.

"Це все зміцнює нашу національну безпеку та оборону. Ви дали нам можливість рухатися вперед, відкрили нові можливості розвитку для майбутнього. Тому латвійське суспільство підтримує Україну більше, ніж ви можете собі уявити", – уточнив Смілтенс.

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За словами глави Сейму Латвії Едварда Смілтенса, країна надала Україні військове обладнання більш ніж на 300 мільйонів євро, тобто третину свого військового бюджету. До допомоги входять:

гаубиці,

дрони,

інше обладнання для військовослужбовців.

Водночас Латвія продовжує активно допомагати українським біженцям, які прибули до цієї країни, рятуючись від війни на батьківщині. Рига пролонгувала термін підтримки українців до 30 червня наступного року.

А литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас заявив, що зима принесе додаткові можливості для армій. Особливо для української. Міністр оборони Литви заявив, що у ЗСУ значно більше можливостей для проведення наступальних дій цієї зими, аніж в окупантів.

В українців є такі переваги, на думку Арвідаса Анушаускаса:

воюють на своїй землі;

знають місцевість та її особливості;

усвідомлені у своїх можливостях;

добре вміють воювати.

Додамо, що Литва обіцяла надати українським воїнам теплий одяг на зиму, а також безпілотники. Водночас громадяни балтійської країни зібрали 750 тисяч доларів, щоб купити українцям морські дрони.