У США 11-річну дівчинку намагався викрасти чоловік з ножем: дитина відбилася від нападника

В американському штаті Флорида 11-річна дівчинка відбилася від нападу чоловіка з ножем. Зловмисник намагався викрасти її на зупинці шкільного автобуса.

Про інцидент, який стався у місті Пенсакола, видання повідомляє з посиланням на місцеву поліцію.

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Чоловік намагався викрасти дівчинку

На відеозаписі з камер спостереження помітно, що дитина в очікуванні транспорту стоїть на колінах на траві. У цей час поблизу неї зупиняється білий позашляховик Dodge Journey. З автівки вибігає чоловік, схоплює дівчинку і тягне її до машини.

За інформацією правоохоронців, у руках зловмисника у цей момент був ніж.

Дитина змогла відбитися від нападника

Під час боротьби з нападником дівчинці вдалося вирватися, коли той впав на землю. Вона втекла, а чоловік повернувся до автівки та поїхав.

Чоловіка вже затримали

Шериф округу Ескамбія Чіп Сіммонс зазначив, що якби дівчинка не боролася, все могло б закінчитися по-іншому.

Якби ця 11-річна дівчинка не думала, що повинна битися, боротися і просто ніколи не здаватися, тоді все могло б закінчитися жахливо,

– заявив Сіммонс.

Дитина також розповіла правоохоронцям, що бачила нападника на автобусній зупинці за 2 тижні до інциденту, тоді він підійшов і "змусив її відчути себе ніяково".

Слідчим вдалося дізнатися номерний знак авто та визначити кілька місць, де міг перебувати підозрюваний. Нападником виявився 30-річний Джаред Пол Станг. Чоловіка затримали у день нападу та звинуватили за статтею про спробу нападу на до 13 років із застосуванням зброї.

Суд арештував чоловіка із можливістю вийти під 1,5 мільйона доларів застави.

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