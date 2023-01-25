Втрати ворога зростуть: Пентагон збільшить виробництво артилерії для України у 6 разів

Росія розв'язала війну в Україні, яку веде методами ще Другої світової війни. Власне, це й наробило чимало клопотів для наших союзників, які воюють уже високотехнологічним озброєнням.

І саме ситуація в нашій країні наштовхнула Пентагон збільшили виробництво артилерійських снарядів на 500 відсотків. Це має статися упродовж двох років. Таким чином звичайні боєприпаси випускатимуться у такій же кількості, як у часи Корейської війни.

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Накопичуватимуть запаси на майбутнє

Одна з причин прагнення збільшити виробництво снарядів – компенсувати дефіцит. Він виник через розв'язану Росією війну в Україні. Тож у Пентагоні вирішили, що їм конче необхідний запас для можливих майбутніх збройних конфліктів.

Зауважимо, що всі ці заходи – частина "найагресивнішої модернізації майже за 40 років".

Слід розуміти, що ці кроки – часткова поступка реальності. Пентагон свого часу зосередився на веденні воєн з допомогою невеликої кількості дорожчої високоточної зброї. Але війна в Україні показала, що важливими є гаубиця, які стріляють некерованими снарядами.

Говорімо мовою цифр

До повномасштабного вторгнення армія США виготовляла 14 400 некерованих снарядів на місяць. І цієї кількості було цілком достатньо для американського війська.

Але війна в Україні спонукала керівників Пентагону втричі збільшити виробництво снарядів у вересні. А потім ще й подвоїти цей процес у січня. Тож тепер у США виготовлятимуть 90 тисяч, а то й більше, снарядів на місяць.

Слід зауважити, що нарощування виробництва снарядів для артилерії – чітка демонстрація підтримки України. Це означає, що США будуть на нашому боці доти, поки триватиме війна, розв'язана Росією.

Нагадаємо, що напередодні вдалося розморозити питання надання Україні танків. Це дуже гарна новина. Особливо на фоні заяв про можливий новий наступ Росії, який от-от може відбутися.

Україна отримає Leopard