Як обурлива заява зі США про Крим зіграла нам на руку

Період на виході старої адміністрації та заходу нової – максимально зрозумілий з погляду мотивації простих людей. Персонажі серед трампістів і республіканців виборюють собі найкраще майбутнє – посади, проєкти, плацдарми на зростання тощо. Персонажі з демократів готують шляхи відступу і новий старт.

Наш головний аргумент – на фронті

Тому ефір зараз буде забитий відвертим спамом, приймати який близько до серця не варто взагалі. Лише заяви офіційних осіб із поправкою на вітер. Згадайте, скільки всього наговорив товариш Блінкен. Про це заявив Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

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Не все, що генерують претенденти на посади від республіканців, – це хитрий план. Левова частка – це "відсеб'ятина", у надії, що вона потрапить у струмінь і буде затребувана.

Демократи напихають у ЗМІ контент, щоб уже зараз перекладати негатив на новообрану владу. Їм вкрай невигідно, щоб Дональд Трамп одразу показав якісь виняткові результати будь-де. Це очевидно.

Тому не треба смикатися. Потрібно тримати лінію. Україну всіма силами примушуватимуть задовольнятися малим, щоб усі компроміси відбулися нашим коштом. Головні аргументи – на фронті. Треба допомагати фронту та не мандражувати. Це точно краще, ніж тактика "біжить – кричить". Нерви ще знадобляться.

Активізація теми Криму

Факт швидкого відділення від заяв дуже показовий. Будь-який свідомий політик, особливо глобального рівня, усвідомлює, що Крим – це ключ до безпеки у Чорноморському регіоні та значною мірою – на Балканах. Крим точно є на порядку денному. Конструкція "Трамп здає Крим Росії" є несолідною.

Впевнений, для Білого дому не так важливо, чи залишиться в Криму бодай один українець чи кримський татарин. Важливо, щоб Крим не був джерелом загрози інтересам та поганим прикладом для різних лиходіїв. Без випровадження Росії із Криму повернути гармонію неможливо. Гарантувати продовольчу безпеку неможливо (обстріли Одеси на тлі міністерської зустрічі Росія – Африка недоречно для Росії це підкреслюють).

Зауважте Україна готує план для Трампа

Охоче ​​вірю, що тему повернення Криму США не педалюватимуть, але це питання підвісять. Дуже здивуюся, якщо будуть офіційні пропозиції поставити по Криму крапку. Це – неприродно. Якусь кому – цілком. Тим більше, що Кремль здуру зрівняв Крим та нові окуповані території.

Тож треба подякувати цьому дядьку за довгий язик без кісток. Він дав гарний пас, щоб підняти хвилю та нагадати – чий насправді Крим.