У США анонсували новий пакет допомоги Україні: Резніков заявляє про "хороші новини"

США анонсували нову військову допомогу Україні. Після розмови з Ллойдом Остіном Олексій Резніков також повідомив, що ми скоро отримаємо засоби для зміцнення обороноздатності.

Відповідну заяву в США 29 липня на закритому брифінгу зробив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Варто пригадати, що США нададуть Україні ще 4 додаткових HIMARS і дрони Phoenix Ghost.

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США анонсували новий пакет допомоги Україні

Джон Кірбі пояснив, що допомога буде оголошена "дуже скоро", однак конкретні дати не назвав. Також він не уточнив, яку саме зброю цього разу отримає Україна.

Загалом можете очікувати (в новому пакеті військової допомоги) побачити ті ж речі, що й у військовій допомозі, яку ви вже бачили,

– пояснив Кірбі.

Варто зауважити, що допомогу Штати надають, виділяючи зброю із запасів армії США. Її надають за указом Джо Байдена.

Нову зброю анонсував Резніков

Коментуючи розмову з міністром оборони США, Резніков пояснив, що вони обговорили останні події.

Я радий, що міністр оборони США повернувся з хорошими новинами. Засоби зміцнення нашої обороноздатності вже незабаром,

– сказав міністр оборони України.

Коротко про допомогу від США

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