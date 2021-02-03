У США анонсували санкції проти Росії через вирок Навальному

У США відреагували на вирок опозиціонеру Олексію Навальному. Сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні анонсував винесення на розгляд Сенату питання щодо санкцій проти Росії.

Джерело: твіттер Мітта Ромні

Незабаром на голосування мають винести резолюції з санкціями проти причетних до отруєння та ув'язнення Навального, зазначив Сенатор.

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Водночас Ромні написав, що сильні лідери не повинні саджати супротивників, щоб зберегти владу.

Спочатку Навального отруїли, а коли це не вдалося, режим Путіна засудив його до тюрми після фіктивного процесу. Цього тижня ми схвалимо законодавство, щоб санкціонувати винних, –

повідомив сенатор.

Держсекретар Ентоні Блінкен. Він заявив, що

Ув'язнення Навального: головне

Російського опозиціонера Олексія Навального засудили 2 лютого 2021 року – до 3,5 років у колонії загального режиму. Справа стосується нібито махінації у компані "Ів-Роше".

З урахуванням часу, проведеного під домашнім арештом, він може провести за ґратами 2 роки та 8 місяців.

За декілька хвилини до вирішального засідання суддю Юлію Окуневу неочікувано замінили Наталію Репнікову .

Після оголошення вироку суду штаб опозиціонера закликав людей вийти на акцію протесту – почалися затримання мітингувальників.