"Є 2 дуже загрозливі сценарії": як ескалація на Близькому Сході може позначитися на Україні

Загострення на Близькому Сході може мати вплив на російсько-українську війну. Уже фіксують зростання цін на нафту, що вигідно для Кремля, а також створює небезпеку для нашої держави.

У травні 2025 року ціни на нафту дуже серйозно "просіли". Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що тоді росіяни заробили значно менше коштів.

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Які 2 ризики з'явилися для України

У Європі вже говорили про зменшення "цінової стелі" на нафту, але коли почалося загострення на Близькому Сході, – ціни зросли. Тепер все залежить, як розвиватимуться події далі. Якщо ми побачимо "гру в довгу", то ціни залишаться високими.

Якщо з 23 червня вдасться не допустити суттєвого розширення ескалації, то варто пам'ятати, що у липні 2025 року буде підвищення норми видобутку нафти у країнах ОПЕК+. Мовиться про додаткові 411 тисяч барелів на добу. Це призведе до того, що ціни на нафту підуть вниз.

Але зараз я бачу 2 дуже ризиковані сценарії розвитку подій. Перший – перекриття Ормузької протоки між Оманом та Іраном. Тоді нафтові країни регіону не зможуть постачати свою сировину на зовнішні ринки,

– підкреслив Іван Ус.

Але ще гірший сценарій, якщо Іран виконає свою обіцянку й почне атакувати нафтові регіони Саудівської Аравії та ОАЕ. Тоді ціни можуть зрости до 125 доларів за барель, що призведе до хаосу у світі. Покупці шукатимуть нафту не на Близькому Сході. Це насамперед Росія.

Так країна-агресорка зможе серйозно натиснути на всіх наших партнерів і почати їх шантажувати. Тому Кремль точно зацікавлений у тому, щоб конфлікт тривав, Іран продовжував свої удари.

Але з іншого боку, їх не може не лякати, що США все-таки завдали ударів по іранських бункерах. Немає гарантії, що колись ці бомби не полетять у Росію.