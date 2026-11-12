Зобов'язання не нападати: США чекають від Росії нових пропозицій щодо безпеки Європи

США звернулися до Росії з вимогою надати новий проєкт угоди про безпеку з Європою для зниження напруженості. Посланці Дональда Трампа обговорять цю ініціативу та запевнення про ненапад 12 листопада у Москві.

Як повідомляє видання Axios із посиланням на обізнані джерела, американська сторона запропонувала Москві сформулювати власні занепокоєння та чітко окреслити зустрічні симетричні кроки.

Які подробиці?

Йдеться про практичні заходи для деескалації та надання гарантій того, що Кремль не здійснюватиме нових нападів у майбутньому.

Під час контактів в Абу-Дабі російські представники стверджували, що повномасштабне вторгнення почалося через відсутність відповіді тодішнього президента США Джо Байдена на безпековий лист Володимира Путіна від 2021 року.

Роками Кремль домагався домовленостей, які б обмежили розширення НАТО та скоротили військову присутність Альянсу у Східній Європі. Якщо раніше Вашингтон відкидав подібні ультиматуми, то тепер розглядає безпекову систему як елемент ширшого врегулювання війни.

Умови залучення європейських союзників

Американські емісари наполягають на тому, щоб представники європейських держав отримали повноцінне місце за столом майбутніх мирних переговорів.

Білий дім розраховує, що пряма участь європейців підвищить їхню готовність погоджувати контури нової системи стабільності ще до остаточного завершення бойових дій.

Зеленський не погодиться на угоду, поки не дізнається, що буде далі щодо гарантій безпеки, і Путін теж хоче це знати. Ось чому питання безпеки таке важливе,

– повідомив поінформований співрозмовник видання.

Водночас Вашингтон запевнив європейських партнерів, що не підтримає жодних сепаратних домовленостей без згоди України та країн Європи.

Сполучені Штати також категорично відкидають можливість надання Москві права вето щодо безпекових питань європейського континенту.

Переговори у Москві та Дубліні

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що зустріч спецпосланців США з Володимиром Путіним запланована на першу половину дня 12 листопада. Одразу після завершення консультацій у Москві Джаред Кушнер і Стів Віткофф вирушать до столиці Ірландії.

У Дубліні американські дипломати проведуть переговори з президентом України Володимиром Зеленським, де обговорять результати розмови в Кремлі та узгодять подальші кроки переговорного процесу.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, спецпредставники Вашингтона послідовно відстоюють необхідність присутності європейських країн у переговорному треку.

Раніше американські посадовці зазначали, що вибудовування дієвих безпекових механізмів є обов'язковою передумовою для досягнення тривалого миру.