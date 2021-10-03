У США через зіткнення з птахом загорівся літак: відео з аеропорту

В аеропорту Атлантик-Сіті 2 жовтня стався незвичайний і дуже небезпечний інцидент. У правий двигун літака компанії Spirit Airlines потрапив великий птах і повітряне судно спалахнуло.

Це сталось, коли літак виходив на злітну смугу. Він прямував у міжнародний аеропорт Форт-Лодердейл-Голлівуд.

Тим часом Аеропорт у Нідерландах взяв на роботу свиней

Пасажири та екіпаж – без значних травм

На щастя, усіх пасажирів вдалось вчасно евакуювати. По допомогу медиків звернулись двоє осіб, проте у них – незначні травми.

Всі пасажири і члени екіпажу успішно евакуйовані з літака. Повідомлень про серйозні поранення не надходило,

– написав губернатор штату Філ Мерфі у твітері.

Аеропорт був закритий протягом кількох годин

Більше ніж сотню пасажирів автобусом повернули назад у термінал. Вони отримали повне відшкодування та можливість полетіти іншим рейсом. Через інцидент аеропорт був закритий протягом кількох годин, оскільки працівники Федеральної авіаційної адміністрації (FAA) та Національної ради безпеки транспорту розслідували аварію.

Дивіться відео з Атлантик-Сіті / Відео CBS:

Коротко про останні аварії з літака у США:

1 жовтня в Арізоні у небі зіткнулись літак та вертоліт. Внаслідок катастрофи загинули двоє осіб.

19 вересня військовий навчальний літак розбився у житловому комплексі у Техасі. Пілот та його учень встигли катапультуватись.

Наприкінці серпня в Каліфорнії легкомоторний літак сів прямо на завантажену трасу.

Текст допису Філа Мерфі:

Ми уважно стежимо за авіакатастрофою, яка сталася сьогодні вночі в аеропорту Атлантик-Сіті. Усі пасажири та екіпаж були успішно евакуйовані з літака, про серйозні травми не повідомляється. Аеропорт знову відкрився.