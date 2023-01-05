Результат незрозумілий: у Байдена спрогнозували розвиток подій біля Бахмута
5 січня 2023, 16:37Читать новость на русском
Джерело:Reuters
Бойові дії навколо Бахмута між ЗСУ та російськими військовими продовжаться. У США вважають, що результат протистоянь наразі незрозумілий.
Про це агентство Reuters повідомляє з посиланням на заяву неназваного високопоставленого представника адміністрації президента США.
До речі Росіяни "зламали зуби" об Бахмут, Пригожин зажурився, – військовий ЗСУ
У США попередили про прогрес ворога
Згідно з його словами, битви за контроль над Бахмутом між Україною та окупантами триватимуть у найближчому майбутньому.
Представник адміністрації Джо Байдена зазначив, що результат битв спрогнозувати складно, оскільки "росіяни досягли поступового прогресу" на цьому напрямку.
ЗСУ відкинули росіян за межі Бахмута
- Глава Донецької ОВА Павло Кириленко 5 січня повідомив, що Сили оборони відкинули окупантів на попередні позиції. Зокрема, нашим воїнам вдалося відігнати росіян за межі Бахмута.
- Довкола Бахмута, який Росія намагається захопити з травня 2022 року, точаться найбільш запеклі бої. Саме там росіяни втрачають багато особового складу й техніки, адже намагаються взяти місто за будь-яку ціну.
- Глава ГУР МО Кирило Буданов пояснював, що вагнерівці вчепилися у Бахмут через особисті інтереси Євгенія Пригожина та Сєргєя Суровікіна. У Міноборони України повідомили, що під Бахмутом, крім вагнерівців, воюють ще два приватні підрозділи.
- Командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що нашим воїнам вдалося зірвати плани ворога на Донеччині. Зокрема, росіяни не змогли виконати поставлену їхнім командуванням задачу – захопити Соледар та оточити Бахмут до 26 грудня.