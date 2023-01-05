Результат незрозумілий: у Байдена спрогнозували розвиток подій біля Бахмута

Бойові дії навколо Бахмута між ЗСУ та російськими військовими продовжаться. У США вважають, що результат протистоянь наразі незрозумілий.

Про це агентство Reuters повідомляє з посиланням на заяву неназваного високопоставленого представника адміністрації президента США.

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Згідно з його словами, битви за контроль над Бахмутом між Україною та окупантами триватимуть у найближчому майбутньому.

Представник адміністрації Джо Байдена зазначив, що результат битв спрогнозувати складно, оскільки "росіяни досягли поступового прогресу" на цьому напрямку.

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