США та Данія проведуть навчання із застосування ракет SM-6 в Балтійському морі

Військово-морські сили США в Європі та Данські сили оборони проведуть передові навчання із захисту конвоїв. Під час навчань країни використають сучасну ракетну установку SM-6.

Навчання розпочнуться 18 вересня. Їх проведуть на острові Борнхольм у Балтійському морі. США пояснили, яке значення цієї події.

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Що відомо про навчання США та Данії

Проводячи ці операції з території Данії, Сполучені Штати ще раз підтверджують стратегічну важливість Данії як ключового союзника в забезпеченні регіональної стабільності,

– заявили Військово-морські сили США.

Також вони запевнили, що ці навчання ще більше зміцнюють тривале оборонне партнерство між США та Данією, підкреслюючи спільну відданість країн:

цілям спільної безпеки;

спільним зусиллям в галузі оборони.

Військово-морські сили Сполучених Штатів пояснили, що під час навчань використають ракетну систему SM-6, яка може перехоплювати загрози з повітря, включно з балістичними ракетами на кінцевій фазі польоту. Разом з тим конструкція ракети забезпечує високоточне ураження як стаціонарних наземних, так і рухомих морських цілей противника.

Контейнерна конфігурація пускової установки SM-6 підвищує оперативну гнучкість ВМС США, сприяючи швидкому розгортанню та використанню на різних театрах воєнних дій, тим самим підкреслюючи прихильність Сполучених Штатів до забезпечення інтересів своєї безпеки та союзників,

– заявили Сполучені Штати.

У НАТО запланували найбільші військові навчання з часів холодної війни

SM-6 є багатофункціональною американською ракетою великої дальності, яка виконує задачі протиповітряної оборони, захисту від балістичних ракет та завдання ударів по надводних цілях. Основна відмінність ракети – вдосконалена система наведення на кінцевому відрізку польоту та надзвичайно потужний прискорювач Mk 72, що забезпечує дальність до 240 кілометрів при стелі до 33 кілометрів.

Північноатлантичний альянс у 2024 році планує провести найбільші військові навчання з часів холодної війни. Зокрема, найбільші спільні командно-штабні навчання стартують взимку – навесні 2024 року.

До навчань Occasus залучать орієнтовно 41 тисячу військовослужбовців, від 500 до 700 літаків та понад 50 кораблів.

Вони покликані моделювати потенційні маневри проти супротивника, якого моделює коаліція на чолі з Росією, названа для цілей навчань Occasus,

– написали журналісти.

За їхніми даними, загальна кількість країн-учасниць – 32. Навчання пройдуть у Німеччині, Польщі, а також країнах Балтії.