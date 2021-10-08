У США допомогли китайцям купити через офшори акції "Мотор Січі", – Pandora Papers
Джерело:OCCRP
Угоду з продажу акцій ПАТ "Мотор Січ" китайському інвестору розробляла відома американська юридична фірма DLA Piper. Про це мовиться у документах Pandora Papers.
Деталі розслідування
Акції "Мотор Січі" продали у 2015 році. Це відбулося з ініціативи директора та акціонера "Мотор Січі" Вячеслава Богуслаєва.
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Водночас у Pandora Papers мовиться про план, відповідно до якого китайський інвестор мав взяти під контроль стратегічний український актив.
Документ цієї компанії, у якому пропонували алгоритм придбання акцій, не підписаний, однак розвиток подій навколо "Мотор Січі" збігаються із планом, який, вочевидь, написали юристи DLA Piper,
– мовиться у повідомленні.
У OCCRP наголосили, що цей проєкт деталізував "офшорний" план. У ньому мовилося, що 3 офшорні компанії мали придбати 6 офшорних компаній, які разом контрольним пакетом акцій "Мотор Січі".
Які це 3 офшорні компанії:
- Skyrizon Aircraft Holdings – зареєстрована на Британських Віргінських островах;
- Reckoner Investment – на Кіпрі.
- Argio Investment – на Кіпрі.
Журналісти-розслідувачі розглядають варіант, що цей план розробили з метою порушити українського антимонопольного законодавства.
Вочевидь у DLA Piper запропонували так, аби кілька підставних компаній придбали великі частки "Мотор Січі". Ба більше, власників цих офшорних інструментів використовували як видимих довірених осіб. Їхньою метою було б сховали б справжніх власників Beijing Skyrizon.
Як наслідок, у результаті жодна компанія не матиме більше від 25% акцій. Саме такий відсоток є необхідним для перевірки на дотримання українського антимонопольного законодавства.
Націоналізацію "Мотор Січ"
- Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив, що Кабінет Міністрів не планує націоналізовувати завод "Мотор Січ". Водночас мовиться про контроль держави над стратегічним підприємством.
- За словами міністра, варто провести докапіталізацію "Мотор Січі". Тоді у підсумку контрольний пакет акцій буде у держави