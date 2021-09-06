США допоможуть Україні з модернізацією системи ППО та морського флоту, – сенатор

Сполучені Штати докладатимуть зусиль для збільшення можливостей протиповітряної оборони України. Крім того, допомагатимуть з модернізацією Військово-Морських сил та нададуть українській стороні протитанкові ракетні комплекси "Джавелін".

Про допомогу Україні від США повідомив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем на брифінгу за результатами зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві.

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Деталі військової допомоги США

Наш сигнал – ми згодні з тими, хто каже, що Америка повинна робити більше, і ми будемо робити більше. Ми будемо докладати зусиль для збільшення вашого потенціалу можливостей протиповітряної оборони, яких ви потребуєте,

– зазначив Грем.

Він також запевнив, що Вашингтон допомагатиме модернізувати Військово-Морські сили України, намагатиметься надавати більше "Джавелінів". "Ми маємо намір збільшити ціну, яку Росія буде платити за свою агресію", – наголосив сенатор.

Грем також зазначив, що США не хочуть конфлікту, однак прагнуть досягти дипломатичного дозволу. "Але єдина мова, яку розуміє Путін – це мова сили. Ми сподіваємося зробити Україну сильнішою у військовому плані, економічному", – підсумував він.

Сенатор додав, що найкраще, що може статися між Сполученими Штатами та Україною – це угода про створення вільної економічної зони між країнами.

Результати зустрічі Зеленського та Байдена

Грем розповів, що зустріч Джо Байдена з Володимиром Зеленським у Білому домі була "сильним сигналом важливості відносин країн, тому що це сталося під час афганської кризи".

"Після того, що сталося в Афганістані, для мене важливо показати нашим друзям, що Америка – надійний союзник. Найкращий спосіб зробити це – рішуче підтримувати Україну, надаючи необхідну вам допомогу", – переконаний він.

Сенатор вважає, що це є сигналом для Путіна про те, що Україна ніколи не повернеться під його ярмо.

Візит американських сенаторів до Києва: що відомо

Разом із Гремом, який представляє Південну Кароліну, Україну відвідали сенатори від Республіканської партії Джон Баррассо (Вайомінг), Бен Сассо (Небраска), Томмі Тубервіль (Алабама), конгресмен від Республіканської партії Вільям Тіммонс (Південна Кароліна).

Вони провели зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, главою Міноборони Андрієм Тараном і президентом Володимиром Зеленським.