У США ухвалили перше рішення щодо конфіскації активів Росії, які можуть піти Україні
Джерело:Reuters
Окружний суддя федерального суду Манхеттена 2 лютого дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів, що належать російському підсанкційному олігарху Костянтину Малофєєву. Це відкриває шлях для подальшого передання цих коштів Україні.
Малофєєв потрапив під санкції США у 2014 році. Власник телеканалу "Царьград ТВ" був звинувачений у фінансуванні сепаратизму в Криму.
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Кошти можуть спрямувати на відновлення України
Вісьмома роками пізніше американська прокуратура звинуватила його в ухилянні від санкцій.
Наприкінці 2022 року прокурори заявили в суді, що мають право конфіскувати гроші на рахунку Малофєєва в банку Sunflower у Денвері, оскільки він намагався перевести їх діловому партнеру всупереч санкціям США.
Російський олігарх не оскаржив запит на конфіскацію, тож прокурори 2 лютого заявили, що кошти мають бути конфісковані за замовчуванням, і суд підтримав це рішення.Зазначимо, що після конфіскації, згідно з ухваленою у США поправкою до бюджетного законодавства, гроші російського олігарха можуть бути спрямовані на потреби відновлення України.
"Ці суми мізерні порівняно з ціною катастрофи, завданої Росією українському народу та землі, але внесок важливий", – зауважив голова цільової групи KleptoCapture Міністерства юстиції Ендрю Адамс.
Журналістам не вдалося зв'язатися з Малофєєвим для коментарів. Зазначають, що він заперечує свою причетність до анексії українського півострова, включаючи фінансові витрати.
Підтримка інших країн
- Нагадаємо, що Канада ухвалила механізм конфіскації активів Росії на користь України. У червні там було ухвалено зміни до Закону "Про спеціальні економічні заходи". Наприкінці грудня у Канаді заявили, що розпочинають конфіскацію декількох десятків мільйонів доларів, що належать компанії російського олігарха Романа Абрамовича.
- Також Естонія планує запровадити правову базу для конфіскації російських активів на відбудову України.