Кремль продовжує лякати світ відповіддю після дозволу США на удари вглиб Росії, – ISW

У Кремлі продовжують використовувати погрозливу риторику, намагаючись утримати США від публічного дозволу на використання Україною ракет ATACMS для ударів вглиб Росії. Ці атаки можуть відбуватися по російських і північнокорейських військових цілях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт від американського Інституту вивчення війни.

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Як у Кремлі реагували на дозвіл США для України щодо ударів

Ще 8 листопада прессекретар Владіміра Путіна Дмитрій Пєсков заявляв, що Сполучені Штати "підливають масла у вогонь", і що дозвіл для України на удари ракетами ATACMS по російських військових цілях стане "новим витком напруги" і "якісною участю США у війні".

Таким чином Пєсков повторив заяви президента Росії Путіна від 12 вересня про те, що українські удари по Росії з використанням наданої Заходом зброї означатимуть "ескалацію та пряме залучення західних країн до війни". Речниця МЗС Росії Марія Захарова також повторила вересневі заяви Путіна та стверджувала, що українські ракетні удари великої дальності по Росії стануть "радикальною зміною суті та характеру війни" та що "відповідь Росії буде відчутною".

Депутати Держдуми та Ради Федерації Росії також виступили з подібними погрозами, стверджуючи, що Росія буде "змушена" відповісти на цю "ескалацію", в тому числі ударами по Україні з використанням невизначених "нових" систем озброєння, і що нова ядерна доктрина Росії "окреслить наслідки цього рішення США",

– написали аналітики.

Вони також підкреслили, що окремі російські чиновники та пропагандисти наголошували, що у США ще офіційно не підтвердили дозвіл на удар ATACMS, ймовірно, намагаючись переконати Вашингтон відмовитися від цього рішення та спростувати повідомлення ЗМІ про дозвіл. Також пропагандисти поставили під сумнів заяви західних ЗМІ.

Що казали офіційні особи США та України про дозвіл на удари

ISW пише, що поки що ні українські, ні американські офіційні особи не підтвердили повідомлення ЗМІ про дозвіл США на українські удари ATACMS. Однак посадовці у США відзначили, що Росія посилила війну, розгорнувши північнокорейські війська разом із російськими силами на полі бою.

Президент України Володимир Зеленський також прямо не підтвердив повідомлення ЗМІ про дозвіл США на обмежені удари ATACMS, але 17 листопада заявив, що "удари не завдають словами" і "такі речі не оголошують", але що "ракети будуть говорити за себе".

Заступник радника США з національної безпеки Джонатан Файнер також не підтвердив дозволу США на удар, але зазначив, що прямо відповів Пєскову, заявивши, що саме повномасштабне вторгнення Росії в Україну "розпалило вогонь".

Американське видання Axios повідомило 17 листопада, що адміністрація Байдена надала Україні дозвіл на використання ATACMS вглиб Росії для того, щоб утримати Північну Корею від відправлення нових військ до Росії для війни.

У виданні також повідомляли, що офіційні особи США сподіваються, що Північна Корея може переглянути своє рішення розгорнути військовий персонал у Росії, якщо українські сили завдадуть удару по північнокорейських силах у Курській області.